-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بسبب مبابي.. خطوة قوية من باريس سان جيرمان تجاه ريال مدريد

عمر سلامي
  • 1054
  • 0
بسبب مبابي.. خطوة قوية من باريس سان جيرمان تجاه ريال مدريد
أرشيف
كيليان مبابي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي باريس سان جيرمان يعتزم تقديم شكوى رسمية ضد ريال مدريد في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وأكدت صحيفة “ذا تيليغراف”، أن شكوى النادي الفرنسي سترتكز على وجود اتفاق بين مبابي وريال مدريد دون حصول الأخير على إذن باريس سان جيرمان.

وأضافت الصحيفة أن إدارة النادي الفرنسي لديها ثقة كاملة بوجود ذلك الاتفاق بين الطرفين، والدليل على ذلك رفض مبابي الجلوس للتفاوض مع وفد الهلال السعودي مؤخرا.

وتمنع قوانين كرة القدم أي فريق من التفاوض مع أي لاعب لديه عقود سارية مع فريقه الحالي، إلا قبل 6 أشهر فقط من انتهاء تلك الارتباطات القانونية بين الطرفين.

وبخصوص تطورات أزمة مبابي مع باريس سان جيرمان، قال خبير الانتقالات فابريزيو رومانو: “انتهى الموعد النهائي في 31 جويلية، ولا يمكن لمبابي تمديد عقده إلى غاية 2025”.

وأضاف: “ينتهي العقد رسميًا في جوان 2024، وكيليان لا يزال معروضًا للبيع”.

مقالات ذات صلة
عبد الرحيم دغموم يتنقل إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية

عبد الرحيم دغموم يتنقل إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية

شايبي يطمئن الجماهير بعد إصابته في مباراة أوساسونا

شايبي يطمئن الجماهير بعد إصابته في مباراة أوساسونا

هؤلاء هم المرشحون لخلافة الرئيس جهيد زفيزف في رئاسة الفاف

هؤلاء هم المرشحون لخلافة الرئيس جهيد زفيزف في رئاسة الفاف

أنشيلوتي يعلّق على الهزيمة أمام برشلونة

أنشيلوتي يعلّق على الهزيمة أمام برشلونة

بالفيديو.. بن زيمة يكرم مشجعا اقتحم أرضية الميدان بعد لقاء الصفاقسي

بالفيديو.. بن زيمة يكرم مشجعا اقتحم أرضية الميدان بعد لقاء الصفاقسي

التأشيرة تحرم أناتوف من فرصة الاحتراف في فرنسا أو بلجيكا

التأشيرة تحرم أناتوف من فرصة الاحتراف في فرنسا أو بلجيكا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد