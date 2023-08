بسبب مبابي.. خطوة قوية من باريس سان جيرمان تجاه ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي باريس سان جيرمان يعتزم تقديم شكوى رسمية ضد ريال مدريد في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وأكدت صحيفة “ذا تيليغراف”، أن شكوى النادي الفرنسي سترتكز على وجود اتفاق بين مبابي وريال مدريد دون حصول الأخير على إذن باريس سان جيرمان.

وأضافت الصحيفة أن إدارة النادي الفرنسي لديها ثقة كاملة بوجود ذلك الاتفاق بين الطرفين، والدليل على ذلك رفض مبابي الجلوس للتفاوض مع وفد الهلال السعودي مؤخرا.

وتمنع قوانين كرة القدم أي فريق من التفاوض مع أي لاعب لديه عقود سارية مع فريقه الحالي، إلا قبل 6 أشهر فقط من انتهاء تلك الارتباطات القانونية بين الطرفين.

وبخصوص تطورات أزمة مبابي مع باريس سان جيرمان، قال خبير الانتقالات فابريزيو رومانو: “انتهى الموعد النهائي في 31 جويلية، ولا يمكن لمبابي تمديد عقده إلى غاية 2025”.

No late twists in Kylian Mbappé saga — deadline of July 31 is over and Mbappé can’t activate the option to extend his PSG contract until June 2025. ⚠️

The contract officially expires in June 2024 now.

PSG keep thinking he agreed with Real Madrid — but Kylian remains for sale. pic.twitter.com/5KjaNhhX6C

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2023