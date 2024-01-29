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بسبب مخاطرها.. بريطانيا تسعى لحظر السجائر الإلكترونية

الشروق أونلاين
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بسبب مخاطرها.. بريطانيا تسعى لحظر السجائر الإلكترونية
ح. م
تسعى بريطانيا لحظر السجائر الإلكترونية التي تستخدم مرة واحدة.

أعلنت حكومة المملكة المتحدة، اليوم الاثنين 29 جانفي، أنها تسعى لحظر السجائر الإلكترونية التي تستخدم مرة واحدة، وهذا بعد “الإرتفاع المثير للقلق” في عدد الشباب الذين يستخدمونها.

وحسب ما نقلته قناة “سي أن بي سي” على موقعها، فهذا المنع يندرج في إطار حملة للحد من تدخين الأطفال للسجائر الإلكترونية. حيث تضع الحكومة البريطانية قيودا على كيفية تعبئة وعرض السجائر الإلكترونية، بالإضافة إلى النكهات التي يتم استخدامها.

فتسعى الحكومة البريطانية لإبعاد الأطفال عن هذه السجائر وذلك بجعلها أقل جاذبية بتقييد النكهات وجعل أشكال العبوات بسيطة إضافة إلى جعلها أقل وضوحا في المتاجر.

وهي الإجراءات التي ستدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المقبل 2025.

وحسب ما نقلته “سي أن بي سي”، قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أثناء إعلانه عن هذا القرار “كما يعلم أي والد أو معلم، فإن أحد الاتجاهات الأكثر إثارة للقلق في الوقت الحالي هو ارتفاع معدلات التدخين الإلكتروني بين الأطفال، ولذا يجب علينا التحرك قبل أن يصبح الأمر متوطناً”.

ليضيف “بصفتي رئيساً للوزراء، لدي التزام بفعل ما أعتقد أنه الشيء الصحيح لبلدنا على المدى الطويل. ولهذا السبب أتخذ إجراءات جريئة لحظر السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة، والتي أدت إلى ارتفاع معدلات التدخين الإلكتروني بين الشباب”.

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