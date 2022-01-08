بسبب “مفك براغي”.. تفاصيل صادمة لمقتل شابة على يد زوجها ووالديه!

كشفت التحقيقات في مقتل الشابة آيات الرفاعي، على يد زوجها ووالديه، عن تفاصيل صادمة أقر بها الجناة خلال استجوابهم.

وأفادت الداخلية السورية، عبر فيديو نشرته على حسابها الرسمي على فيسبوك، الخميس، أن الضحية تعرضت لعنف كبير من طرف زوجها ووالده ووالدته ليلة مفارقتها للحياة في 31 ديسمبر 2021.

وظهر زوج آيات، البالغة من العمر 19 عاما، ووالده، ووالدته مكبلي الأيدي، وهم يدلون باعترافاتهم، بالتسبب في مقتلها، نتيجة تعرضها للضرب بوحشية عدة مرات ليلة وفاتها.

وقال أحمد الحموي والد الزوج: “تصرفات البنت ما كانت تعجبنا، كنا نضربها عالطالعة والنازلة ونتعاون أنا ومرتي وابني على ضربها”.

وأضاف: “ليلة الحادثة ضربتها على رأسها وجسمها بعصاية الخيزرانة بسبب المي السخنة وضياع أحد مفكات التصليح”، وذكر أن ابنه قام بعد ذلك بضربها على رأسها.

وتابع: “بعد ساعة جاء ابن ابني الثاني وأخبرنا بأن آيات لا من تمها ولا من كمها”.

من جهته، قال غياث الحموي زوج المغدورة: “يوم الحادثة تغدينا وضربها والدي مرتين على رأسها وجسدها، وبعد ذلك اتجهت إلى الغرفة لمعرفة سبب خلافها مع والدي، فتشاجرنا وضربت رأسها على الحائط عدة ضربات وخرجت من الغرفة وتركتها وحدها”.

وذكر أنه توجه مع أخيه بها إلى المشفى، وأنه حاول إخفاء الحقيقة على أهلها، كما أكدت والدة زوج الضحية أقاويل ابنها وزوجها.

وذكرت وزارة الداخلية السورية أنها ألقت القبض على أخ الجاني أبو العز، بعد تهديده لذوي الضحية والضغط عليهم لإغلاق القضية، مؤكدة على أنه سيتم تقديم زوج الضحية ووالديه وأخوه إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل.

وكان وزير الداخلية اللواء محمد رحمون، قد استقبل عائلة الضحية آيات الرفاعي أمس الخميس، واستمع لمطالبهم حول الحادثة.

وقال ذوي الضحية إنهم عرضوا على الوزير تفاصيل القضية بشكل موسع، ووعدهم بمتابعتها بشكل خاص حتى يحصلوا على حق آيات وفق القانون.

وهزت قضية مقتل آيات الرفاعي الرأي العام السوري، بعد انتشار خبر مقتلها على يد عائلة زوجها مطلع العام الجديد، ونشرت وزارة الداخلية في سوريا بيانًا قبل أيام تحدثت فيه عن خلاصة التحقيق الأولي بمقتلها.

وأعادت قضية مقتل الشابة آيات الرفاعي قضية النساء المعنفات في سوريا إلى الواجهة، ما دفع “الهيئة العامة لشؤون الأسرة والسكان”، إلى إطلاق حملة “لا تسكتي” التي تستهدف حماية النساء السوريات المعنفات.

وبينت سمر السباعي رئيسة الهيئة في تصريحاتٍ نقلتها وكالة الأنباء السورية “وجود حالات كثيرة مشابهة لحالة آيات في المجتمع”، وذكرت أن “العنف ازداد خلال سنوات الحرب بكل أشكاله، وأغلب الحالات التي تتعامل معها الهيئة يبلغ عنها المجتمع المحلي…”

وأصدرت “الهيئة العامة لشؤون الأسرة والسكان”، بيانًا عبر حساباتها على مواقع التواصل بيانًا، ذكّرت فيه بالرقم الهاتفي المخصص للتبليغ عن حالات العنف الأسري، وأشارت إلى تقديمها “عددًا كبيرًا من الخدمات بسرية تامة، وأهمها حماية الناجين من العنف، وتقديم الخدمة القانونية، والدعم النفسي، والتمكين الاقتصادي.

وتصدر وسم #حق_آيات_الرفاعي مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية، وطالب مستخدمون بإنزال أشد العقوبات بحق الجناة.

واعتبر كثيرون أن آيات ليست ضحية ظلم زوجها فحسب، بل هي ضحيةَ لظلم المجتمع.