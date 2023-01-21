بسبب مقطع فيديو.. تغريم رئيس وزراء بريطانيا

فرضت الشرطة البريطانية، الجمعة، غرامة على رئيس الوزراء، ريشي سوناك، بسبب خلعه حزام الأمان لتصوير فيديو، وهو على متن سيارة متحركة.

وقالت الشرطة إنها نظرت في المقطع المصور الذي “يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر شخصا لا يرتدي حزام الأمان، أثناء وجوده في سيارة متحركة في لانكشاير”.

وأضافت، دون تسمية سوناك، أنها “أصدرت عرضا مشروطا بعقوبة ثابتة لرجل من لندن يبلغ من العمر 42 عاما”.

ويفرض القانون في المملكة المتحدة عقوبة تصل إلى 500 جنيه إسترليني (620 دولارا) لعدم ارتداء حزام الأمان.

ويعني العرض المشروط أن الشخص الذي تم تغريمه يقر بالذنب لكنه لا يذهب إلى المحكمة. لم تحدد الشرطة مقدار الغرامة التي عوقب بها سوناك.

واعتذر سوناك (42 عاما)، لارتكابه “خطأ في التقدير”، أثناء تصويره رسالة على “إنستغرام” من المقعد الخلفي لسيارة حكومية رسمية خلال زيارته لشمال غرب إنكلترا، الخميس.

وقال مكتب سوناك في بيان إن “رئيس الوزراء يوافق تماما على أن هذا كان خطأ، وقد اعتذر. وبالطبع سيلتزم بالعقوبة المحددة”.