بسبب منشورات ذات طابع سياسي.. الأوقاف المغربية تعزل خطيبا

عزلت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، إماما خطيبا من منصبه بسبب منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرتها الوزارة ذات طابع سياسي.

ونقل موقع “اليوم 24” مراسَلة من مدير تدبير شؤون القيّمين الدينيين بالوزارة، عبد الواحد غنضور، بالنيابة عن وزير الأوقاف، وجهها إلى رشيد بنكيران الذي يمارس الخطابة في مسجد حذيفة بن اليمان في مدينة القنيطرة.

وجاء في الرسالة بحسب الموقع: “دأبتم في صفحتكم على “فيسبوك”، على التطرق لمواضيع ذات الطابع السياسي وهو ما يتعارض ومضمون المادة السابعة من الظهير الشريف المتعلق بتنظيم مهام القيّمين الدينيين وتحديد وضعياتهم”.

ووفقاً لهذه المادة يتعين على كل قيّم ديني، في جميع الأحوال وطيلة مدة مزاولته لمهامه، التحلي بصفات الوقار والاستقامة والمروءة التي تقتضيها المهام الموكولة إليه. وتُمنع عليه، خلال هذه المدة، ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي، أو اتخاذ أي موقف يكتسي صبغة سياسية أو نقابية، أو القيام بأي عمل من شأنه وقف أو عرقلة أداء الشعائر الدينية، أو الإخلال بشروط الطمأنينة والسكينة والتسامح والإخاء، الواجب توافرها في الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي.

وأوضحت المراسلة أن هذه المادة تمنع على القيّمين الدينيين طيلة مدة مزاولتهم لمهامهم ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي، أو اتخاذ أي موقف يكتسي صبغة سياسية أو نقابية.

وكان الخطيب موضوع التوقيف قد وجه أخيراً نداء إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، طالبه فيه بـ”إعادة تعمير المساجد بمجالس العلم والموعظة”، وهو النداء الذي رجحت مصادر الموقع أن يكون سبباً في قرار التوقيف.