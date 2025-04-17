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رياضة

بسبب نجم أرسنال.. كارفاخال معرض للعقوبة قبل العودة إلى الميادين (فيديو)

الشروق أونلاين
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بسبب نجم أرسنال.. كارفاخال معرض للعقوبة قبل العودة إلى الميادين (فيديو)
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مدافع ريال مدريد كارفاخال

شهدت مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بين ريال مدريد وأرسنال واقعة مثيرة، بين مدافع النادي الملكي كارفاخال ونجم أرسنال بوكايو ساكا.

فأثناء خروج اللاعبين من أرضية الملعب، بعد نهاية الشوط الأول من المباراة، نشب احتكاك بين ظهير ريال مدريد كارفاخال ونجم آرسنال بوكايو ساكا، وصل إلى حد قيام كارفاخال بالإمساك برقبة اللاعب الإنجليزي قبل أن يتدخل البعض للفصل بينهما.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن كارفاخال قد يكون قد انتهك المادة 11 من “قانون الانضباط” التابع لليويفا، والتي تنص على ضرورة التزام اللاعبين بمبادئ السلوك الأخلاقي والروح الرياضية والنزاهة.

وينص القانون على إمكانية فرض عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة على الأقل في حالات “السلوك غير الرياضي”.

وأضافت الصحيفة أن القرار النهائي سيعتمد على ما ورد في تقرير حكم المباراة، الذي قد يحدد عقوبة كارفاخال في دوري الأبطال للموسم المقبل.

ولم يكن كارفاخال ضمن قائمة الفريق المعنية بالمباراة بسبب الإصابة، وهو ما يُثير تساؤلات قانونية، إذ تنص لوائح الاتحاد الأوروبي على منع اللاعبين غير المسجلين من التواجد في الممر المؤدي إلى غرف الملابس أثناء المباريات.

ويسابق كارفاخال الزمن للعودة إلى الملاعب، والمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

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