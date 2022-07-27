بسبب نعتها بـ “شقيقة الثري”.. دنيا محرز تخرج عن صمتها وترد على منتقديها

خرجت دنيا، شقيقة النجم الجزائري رياض محرز، عن صمتها وردت على منتقديها الذين أطلقوا عليها لقب “شقيقة الثري”، الأمر الذي أزعجها.

وقالت دنيا عن الأشخاص الذين أطلقوا عليها هذه الصفة بأنهم غير طبيعيين، مشددة: ”لا أعرف بماذا سأجيبكم، سوى أن أتمنى لكم الهداية من الله“.

وبحسب ما تداول نشطاء فقد تم ربط اسم دنيا بشقيقها المليادير، بسبب استعمالها لآنية طبخ قديمة أثناء مشاركتها لتفاصيل حياتها اليومية عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وأبدت الجميلة السمراء كما يطلق عليها متابعوها، انزعاجا كبيرا من الفضوليين الذين يتطفلون من أجل التنمر وأكدت بأنها ”راضية على وضعها وطريقة ظهورها“.

يذكر أن الأضواء سلطت على دنيا في الآونة الأخيرة بسبب شهرة شقيقها، لاعب مانشستر سيتي، وأضحت عرضة للانتقادات بسبب ثرائه.

شقيقة محرز ترتدي الحجاب وتستدل بهذه الآية القرآنية

وارتدت دنيا الحجاب، مؤخرا، واستدلت على مشروعيته بآية قرآنية، ما أثار ردود فعل إيجابية عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ونشرت دنيا محرز صورتها بالحجاب وأرفقتها بمنشور تدافع فيه عن اللباس الشرعي أمام مغريات الحياة، كما حذفت جميع صورها السابقة.

وكتبت على ستوري حسابها على إنستغرام: “يَا أَيُّهَا النبي قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا”.

وأضافت: “ارتداء الحجاب ليس قرارا سهلا في العالم الذي نعيش فيه، لأن الإغراء كبير ولكن عندما أفكر في المستقبل والنهاية أقتنع”.

وأردفت: ”أريد أن أفكر كما لو أنني أستطيع الذهاب ومغادرة هذا العالم غدًا وأحتاج إلى تجاوز هذا وأن أصبح أفضل. لا يوجد أحد كامل وقد خلقنا للخطيئة والتوبة، أعتقد أن الوقت قد حان لتوبتي، أتمنى أن أرتقي إلى مستوى الحب الذي أعطي لي اليوم “.

واستقبلت شقيقة محرز بعد ارتدائها الزي الشرعي العديد من رسائل الحب والتشجيع، ولاقت الخطوة التي أقدمت عليها ترحيبا واسعا.