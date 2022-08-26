بسبب هذه النصيحة.. نقيبة الأطباء المصريين في عين الانتقادات

تلقت نقيبة الأطباء المصريين سيلا من الانتقادات بسبب كلمة وجهتها للطبيبات حثتهن فيها على ضرورة الاهتمام ببيوتهن وأولادهن أولا ثم مهنتهن.

وألقت الدكتورة شيرين غالب هذه النصيحة خلال الكلمة التحفيزية في حفل تخرج طالبات “طب أزهر أسيوط” وهو الأمر الذي أثار غضب الكثيرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر اسم نقيبة الأطباء غوغل.

وعلقت المحامية والناشطة في مجال حقوق المرأة، نهاد أبوالقمصان، على نصيحة الدكتورة، أنها لو لم تكن تتمتع بطموح مهني وسياسي لما وصلت إلى منصب نقيب الأطباء وعضو المجلس القومي للمرأة، مشيرة إلى أنه ليس هناك تعارض بين النجاح الأسري والمهني.

تابعت: “هذا الكلام يصلح أن يقال في تخرج إعدادية نسوية، وليس في مناسبة تخرج طبيبات متفوقات درسن 7 سنوات ويعرفن جيدا كيف ينظمن حياتهن الخاصة والمهنية”.

كما علق الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء ومدير مركز الإرشاد الزواجي،على كلمة الدكتورة شيرين غالب خلال برنامج “من مصر” الذي يبث عبر قناة ” سي بي سي” قائلا: “النقطة الأساسية التي تحدثت عنها الدكتورة شيرين، الأسرة أولوية، الفكرة صحيحة، لكن التطبيق يختلف من شكل لآخر، وحينما نتكلم عن المتزوجين فالأولوية هي الأسرة، ليس مطلوبا من الإنسان أن يترك التخصص الذي يريده في حالة إذا كان قادر هو وشريك الحياة على الوصول إلى اتفاق، والطموح أحد أسرار السعادة الزوجية”, وفقا لـ” المصري اليوم.

وقال أبو حلا معلقا على نصيحة الدكتورة غالب: “الزوجة غير مكلفة بالصرف على البيت والأولاد بل حتى غير مكلفة بالصرف على نفسها كل ذلك من اختصاص الزوج، كل المطلوب من الزوجة الاهتمام بزوجها وتربية الأطفال في سن الطفولة”.

وعلقت ناشطة أخرى على الموضوع، بقولها :” المفروض الكلام يبقي للراجل والست علي حد سواء،هم الاثنين بيشتغلوا عشان يعيلوا نفس البيت يبقي ليه الست هي اللي تتنازل”.