بسبب وقوفه ضد دول التطبيع.. هل استهدف جمال ريان بوثائق عن زواجه من زميلته؟

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وثائق تتحدث عن زواج مذيع الجزيرة جمال ريان من زميلته علا الفارس، وأيضا طلاقهما.

وفي الوقت الذي عبر نشطاء عن استغرابهم من العلاقة التي جمعت المذيعين ولم يسمع عنها أحد شيئا، لحين حصول الطلاق، أكد مغردون أن ريان مستهدف بسبب وقوفه ضد دول التطبيع.

وقال المذيع الفلسطيني بقناة الجزيرة في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر إن وثيقة الزواج المتداولة مزوة، واستشهد بقوله تعالى: “{إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.

وأضاف في تغريدة أخرى مخاطبا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان: “انتقدوني بشرف، هل يقبل سمو الامير محمد بن سلمان بهذه الحسابات التي تحمل العلم السعودي أن تخوض في قضايا الشرف زورا وبهتانا؟”.

من جانبها عبرت الإعلامية السعودية علا الفارس عن غضبها بعد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقد زواج منسوب لها يحمل اسم وجنسية زوجها وشروط الزواج التي وصفها البعض بالغريبة.

وقالت الفارس: “يروج الذباب لعقد زواج مزور ومواقع وصحف تتناقله.. والدي متوفي من ١٩٩٩ فكيف خرج من قبره ليزوجني مع أني كنت أتمنى ذلك”.

وأضافت: ” لا أنا ولا زوجي سبق لنا الزواج وهو ليس إيراني ولو كان من الموزنبيق ما هي مشكلتكم؟ شوف الشروط واعرف قذارتهم وذمتهم الواسعة.. عند الله تلتقي الخصوم”.

يذكر أن الفارس أعلنت زواجها منذ أيام، ونشرت “ستوري” على صفحتها الرسمية بموقع انستغرام كتبت فيها: “تم وبحمد الله عقد قراني اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير واجعل بيننا مودة ورحمة”.

وعلّقت: “حان الوقت لتكوين أسرة”.

وقالت بعض التقارير الإخبارية أن الفارس فرضت قيداً من السرية على حفل زفافها ومنعت التصوير بهدف الحفاظ على خصوصية زوجها وعدم تسريب صور له.

وأشارت إلى أنها طالبت بـسحب هواتف الحضور قبل دخولهم إلى قاعة الفرح، وذلك لعدم رغبتها بنشر صور لها والكشف عن إطلالتها في فيديوهات مصورة أو منشورات صورية.

وأفادت وسائل إعلام بأن التسريبات الصحافية، أكدت بأن زوج علا الفارس إيراني الهوية وقد حرص على الاحتفال بزفافه في فندق الفيرمونت الواقع في العاصمة الأردنية عمان.