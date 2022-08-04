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بسبّب التغيّر المناخي.. سلاحف فلوريدا الأمريكية لا تلد سوى الإناث منذ 4 سنوات

الشروق أونلاين
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بسبّب التغيّر المناخي.. سلاحف فلوريدا الأمريكية لا تلد سوى الإناث منذ 4 سنوات
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قالت مديرة مستشفى السلاحف في فلوريدا الأمريكية بيت زيركلباخ: “إن تغير المناخ يؤثر على جنس السلاحف البحرية المولودة حديثا، حيث يولد معظمها من الإناث”.

وأرجعت المتحدثة ذلك إلى أن:”إناث السلاحف تولد في الجو الحارّ، فيما تولد السلاحف الذكور في الجو البارد. لكن الصيف في خلال السنوات الـ4 الأخيرة، كان الأكثر حرارة في فلوريدا “.

“بسبب ذلك، لم يعثر العلماء الذين يدرسون صغار السلاحف البحرية على أي سلاحف ذكور طيلة السنوات الـ4 الماضية”.

من جهة أخرى، أشارت وكالة رويترز إلى دراسة أسترالية تضمّنت إحصائيات تظهر أن 99 بالمئة من صغار السلاحف البحرية الجديدة كانت من الإناث.

ووفقا لما أوضحه موقع الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة، يفقس الذكور من بيض السلحفاة الذي يحضن في حرارة تقلّ عن 27.7 درجة مئوية.

أما في درجة الحرارة التي تزيد عن 31 درجة، فإن البيض يفقس حتما عن سلاحف إناث. وبسبب ارتفاع درجات حرارة الرمال التي تغمر فيها السلاحف بيضها، فقست معظم البيوض عن سلاحف إناث.

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