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بسب منشور لطالبة فلسطينية.. فرنسا توقف استقبال لاجئين من غزة

الشروق أونلاين
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بسب منشور لطالبة فلسطينية.. فرنسا توقف استقبال لاجئين من غزة

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الجمعة، أن باريس ستتوقف عن استقبال فلسطينيين يتم إجلاؤهم من قطاع غزة على خلفية منشورات لطالبة على وسائل التواصل الاجتماعي اعتبرها معادية للسامية.

وقال بارو لقناة فرانس إنفو التلفزيونية: “لن تجرى أي عملية من هذا النوع، أي عملية إجلاء من أي نوع كان طالما أننا لم تستخلص العبر من هذا التحقيق” بشأن الطالبة التي ألغي تسجيلها الجامعي.

وشدد على أنه “ستتم من جديد مراجعة سير كل الأشخاص الذين دخلوا إلى فرنسا” التي استقبلت عشرات الغزيين منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر 2023 .”

وأكد بارو أن الشابة “لا مكان لها في فرنسا وعليها مغادرة أراضيها”، مشيرا إلى مناقشات “جارية” بشأن وجهتها المقبلة.

وكان مقررا أن تلتحق الفتاة بجامعة العلوم السياسية في مدينة ليل عند بدء العام الدراسي، لكن منشوراتها تسببت في إلغاء تسجيلها الجامعي وفتح تحقيق بحقها بتهمة تمجيد الإرهاب.

وتجري السلطات الفرنسية تحقيقا حول “الثغرات” التي سمحت بإيواء طالبة فلسطينية زعمت بأنها “تدعو إلى قتل اليهود على شبكات التواصل الاجتماعي”، في منشورات عثر عليها لاحقا، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

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