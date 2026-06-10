بسعة 20 ألف طن.. تدشين صومعة لتخزين الحبوب بقالمة

أعلنت الشركة القابضة الوطنية لصناعة الحديد “SNS“ عن تدشين صومعة معدنية لتخزين الحبوب بمنطقة بلخير بولاية قالمة، بطاقة استيعابية تبلغ 20 ألف طن، أنجزها فرعها المتخصص في الهياكل المعدنية “SNC Metal Spa”، في إطار دعم قدرات التخزين وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.

وجرى تدشين هذا المنجز، يوم أمس الثلاثاء، تحت إشراف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، بحضور والي ولاية قالمة سمير شيباني، إلى جانب ممثلي السلطات المحلية وإطارات القطاع. وكان في استقبال الوفد الرسمي الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإنشاءات المعدنية “SNC Metal”، فؤاد بونعيجة.

ويأتي المشروع لفائدة الديوان الجزائري المهني للحبوب (OAIC)، حيث تكفلت شركة “SNC Metal” بإنجاز جميع مراحله، بداية من التصميم والتصنيع وصولاً إلى التنفيذ الكامل للصومعة.

وأكدت الشركة القابضة الوطنية لصناعة الحديد أن هذا المشروع يعكس الخبرة التقنية التي تتمتع بها شركة “SNC Metal” وقدرتها على تجسيد المشاريع الكبرى وفق أعلى معايير الجودة والدقة، من خلال الاعتماد على كفاءات وطنية في مختلف مراحل الإنجاز.

واعتبرت الشركة أن تدشين هذه الصومعة يمثل امتداداً لمسارها في دعم السياسات الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، كما يكرس مكانة الصناعة الوطنية كفاعل أساسي في إنجاز المشاريع الهيكلية الاستراتيجية، ويجسد مصدر فخر واعتزاز للقابضة وفرعها المتخصص في الهياكل المعدنية.