بسعر 60 دينارا.. ضخ 15 ألف طن من البطاطا في الأسواق

شرع الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، الاثنين، في أول عملية تموين للأسواق بـ 15 ألف طن من البطاطا بسعر 60 دج للكلغ لتغطية إحتياجات السوق وضبط الأسعار.

وأوضح بيان للديوان أن عملية تزويد الأسواق بهذه المادة الأساسية ستشهد تموين 38 نقطة بيع مباشرة موزعة على 24 ولاية عبر الوطن، منها 7 نقاط بيع بالعاصمة، كما ستشمل ولايات عين الدفلى، تيبازة، المدية، تيزي وزو، وهران، تيارت، تلمسان، بجاية، غليزان، تيسمسيلت، سيدي بلعباس، معسكر، البليدة، قسنطينة، عنابة، قالمة، خنشلة، الطارف، برج بوعريريج، المسيلة، سطيف، البويرة والشلف.

وأضاف البيان أن هذه العملية التي تتم بالتنسيق مع متعاملين مخزنين منخرطين في نظام “سيربالاك”، سيتم من خلالها توجيه مخزونات البطاطا مباشرة إلى المستهلك بسعر 60 دينار للكلغ.

وأكد البيان أن الخطوة في إطار مواصلة الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، عملية ضبط تموين السوق بمادة البطاطا واسعة الاستهلاك وإحداث التوازن في فترة الفراغ، وذلك الى غاية قرب موعد جني محاصيل البطاطا الأولية شهر أفريل المقبل في الولايات الساحلية على غرار مستغانم، تلمسان، سكيكدة وبومرداس.

عملية استعجالية لاستيراد 30 ألف طن من البطاطا قبل حلول شهر رمضان

ويوم 13 مارس 2022، كشف مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بوزارة التجارة عن اللجوء إلى عمليات استثنائية لاستيراد 30 ألف طن من البطاطا من أصل 100 ألف طن بغية ضبط أسعار هذه المادة، قبل حلول شهر رمضان.

وفي تصريحات للإذاعة الوطنية ، الأحد، أكد مقراني أنه “تم الاتفاق على استيراد 100 ألف طن من مادة البطاطا، ولكن هناك عملية استعجالية استثنائية لدخول 30 ألف طن منها كمرحلة أولى خلال الأيام القليلة القادمة بالنظر إلى قرب شهر رمضان”.

وأضاف مقراني أنه سيتم “استيراد 3 ألاف طن من اللحوم الحمراء المجمدة لتدعيم عمليات تمويل السوق خلال الشهر الفضيل إضافة الى البرنامج الذي سطر توفير حوالي 54500 ألف طن من اللحوم الحمراء على المستوى الوطني.

أما بالنسبة للحوم البيضاء فسيتم ضخ تقريبا 47 ألف طن إضافة إلى 37 ألف طن سيطرحها القطاع الخاص في الأسواق.

ويرتقب أن يقف مجلس الوزراءالذي ينعقد الأحد تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عند مدى وفرة المواد الاستراتيجية وتوقعات انتاج المواد الفلاحية الأساسية أياما قبل الشهر الفضيل.