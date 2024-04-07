بسكرة تحتضن كأس الجزائر للدراجات 2024
تجري طبعة 2024 لكاس الجزائر أواسط وأكابر للدراجات على الطريق من 25 إلى27 أفريل الجاري ببسكرة.
وأكدت الاتحادية الجزائرية للدراجات أن الأندية المشاركة يتوجب عليها تأكيد مشاركتها في أجل أقصاه 22 أفريل .
تجري طبعة 2024 لكاس الجزائر أواسط وأكابر للدراجات على الطريق من 25 إلى27 أفريل الجاري ببسكرة.
وأكدت الاتحادية الجزائرية للدراجات أن الأندية المشاركة يتوجب عليها تأكيد مشاركتها في أجل أقصاه 22 أفريل .
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