بسكرة تفرض التعادل على الرّائد وملعب “5 جويلية” يستعيد أجواء المنافسات

فرض اتحاد بسكرة مساء الثلاثاء التعادل على الرّائد والمُضيّف شباب بلوزداد، فيما عادت حرارة المقابلات وصخب المدرجات إلى ملعب “5 جويلية 1962”.

وتعادل شباب بلوزداد مع ضيفه اتحاد بسكرة بِنتيجة هدف لِمثله، في مباراة متأخّرة عن الجولة السابعة من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل. احتضنها ملعب “20 أوت 1955” بِالعناصر، وأدارها حكم الساحة أمين بوترعة.

وسجّل هدف الشباب المهاجم محمد إسلام بلخير في الدقيقة الـ 62، رافعا غلّته إلى 5 أهداف. بينما أمضى توقيع اتحاد بسكرة المدافع بلال بوكاروم من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 86، لِيرتفع رصيده إلى هدفَين في النّسخة الحالية.

وطرد الحكمُ المدافعَ سفيان بوشار من شباب بلوزداد في الدقيقة الـ 84.

وعادت أجواء المنافسات إلى ملعب “5 جويلية 1962″، بعد إغلاق أبوابه في الصيف الماضي للترميم. واستضاف المباراة الجوارية بين مولودية الجزائر واتحاد العاصمة.

وأُقيمت فعّاليات هذه المقابلة المتأخّرة ضمن إطار الجولة الثامنة من عمر البطولة، وأدارها حكم الساحة الدولي لطفي بكواسة.

وأنهت المولودية اللّقاء لِمصلحتها بِفوز نتيجته هدف لِصفر، وقّعه متوسّط الميدان عزيز بن عبدي في الدقيقة الـ 67، مُفتتحا عدّاد التهديف هذا الموسم.

وبات شباب بلوزداد يجمع 31 نقطة في الصّدارة، مُتقدّما عن المُطارد شباب قسنطينة بِفارق نقطتَين. وارتقى فريق مولودية الجزائر إلى المركز الـ 3 بِرصيد 25 نقطة، بينما يشغل اتحاد العاصمة الرّتبة الـ 7 بِرصيد 19 نقطة، في حين يحوز اتحاد بسكرة 18 نقطة في المركز الـ 9.

ولعبت مولودية الجزائر كلّ لقاءات البطولة وعددها 14 مواجهة، بينما تنقص اتحاد العاصمة مقابلتَين، نظير مباراة واحدة لِكلّ من شباب بلوزداد واتحاد بسكرة.