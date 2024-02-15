بسكرة: تفكيك شبكة إجرامية وحجز أكثر من 31 كغ من المخدرات

تمكنت شرطة بسكرة من تفكيك شبكة إجرامية وحجز أكثر من 31 كغ من المخدرات.

تمكنت الفقرة المتنقلة للشرطة القضائية بولاية بسكرة من تفكيك شبكة إجرامية وحجز أكثر من 31 كغ من المخدرات، حسب ما أفادت به يوم أمس، الأربعاء 14 فيفري في بيان.

حسب ذات المصدر، تمكنت الفقرة المتنقلة للشرطة القضائية بولاية بسكرة من “تفكيك شبكة إجرامية تمتهن تخزين ونقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية“، وقامت بتوقيف 7 متورطين.

مصالح الشرطة القضائية ببسكرة تمكنت كذلك من حجز 31كغ و400 غرام من الكيف المعالج، و1874 كبسولة من المؤثرات العقلية، إضافة إلى سلاح أبيض محظور من الصنف السادس (سيف)، وزجاجات حارقة.