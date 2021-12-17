بسكرة تُعزّز صدارتها ومقرة تُعاني

لُعبت مساء الجمعة خمس مقابلات، بِرسم الجولة الثامنة من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

ونجح اتحاد بسكرة في الاحتفاظ بِريادة الترتيب، بعد تعادله في وهران أمام المولودية المحلية.

وانتهت قمّة فريق مولودية الجزائر والزائر وفاق سطيف لِمصلحة “العميد”، بينما استمرّ نجم مقرة في تقديم العروض السلبية وانهزم داخل القواعد أمام أمل الأربعاء، بعد أن ظنّ أنصاره أنها “الصّحوة”، عندما فاز بعيدا عن الدّيار في الجولة الماضية.

وتُجرى هذا السبت ثلاثة مقابلات أخرى من عمر الجولة الثامنة، بينما تأجّل لقاء نادي البارادو ومضيفه سريع غليزان إلى تاريخ لاحق.

وجاءت نتائج المقابلات على النّحو التالي:

م.وهران 2 – ا.بسكرة 2

م.الجزائر 2 – و.سطيف 0

ج.الشلف 2 – ا.العاصمة 1

ش.القبائل 1 – ه.شلغوم العيد 0

ن.مقرة 1 – أ.الأربعاء 2

وتشكّل جدول الترتيب كالتالي:

1- ا.بسكرة 16ن (ناقص مقابلة)

2- ش.بلوزداد 14ن (ناقص مقابلة)

3- أ.المدية 14ن (ناقص مقابلة)

4- ش.الساورة 13ن (ناقص مقابلتَين)

5- و.سطيف 13ن

6- ن.البارادو 12ن

7- م.الجزائر 12ن (ناقص مقابلة)

8- ا.العاصمة 11ن (ناقص مقابلة)

9- ش.قسنطينة 11ن (ناقص مقابلتَين)

10- ن.حسين داي 9ن (ناقص مقابلة)

11- ش.القبائل 7ن (ناقص مقابلتَين)

12- أ.الأربعاء 7ن

13- ج.الشلف 6ن (ناقص مقابلة)

14- س.غليزان 6ن (ناقص مقابلة)

15- م.وهران 6ن

16- ه.شلغوم العيد 4ن

17- ن.مقرة 4ن

18- و.تلمسان 3ن (ناقص مقابلة)