بسكري: “ما زلنا ننتظر ردّ الكاف بِخصوص الاحترازات ضد الكونغو الديموقراطية”

لقطة من مباراة العودة للدور التصفوي الإفريقي قبل الأخير، بين آمال الجزائر والكونغو الديموقراطية، بِسطيف في أكتوبر 2022.

ما زال الاتحاد الجزائري لِكرة القدم ينتظر ردّ “الكاف”، بِخصوص الاحترازات التي قدّمها في تاريخ سابق، ضد منتخب الكونغو الديموقراطية للآمال.

وقال المدير الفني الوطني مصطفى بسكري إن هيئته ما زالت تعتبر أن المنتخب الوطني الجزائري لِأقلّ من 23 سنة، لم يُغادر بعد سباق تصفيات بطولة إفريقيا آمال. وسطّرت له بِهذا الصّدد برنامج تحضيرات، في انتظار الردّ النهائي لـ “الكاف”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي نشّطه بسكري بعد ظهيرة الثلاثاء، بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى.

وقدّمت هيئة الرئيس جهيد زفيزف احترازات إلى “الكاف” في مطلع نوفمبر الماضي، فحواها أن منتخب الكونغو الديموقراطية لِأقلّ من 23 سنة لا يحقّ له المشاركة في التصفيات الحالية، بِسبب إشراكه للاعب مُعاقب.

ويُفترض أن “الكاف” تردّ على احترازات اتحاد الكرة الجزائري قبل الـ 19 من مارس المقبل، لِأن هذا التاريخ يُشير إلى موعد مباراة ذهاب الدور التصفوي الأخير بين منتخب الكونغو الديموقراطية للآمال وضيفه الغاني. عِلما أن نهائيات البطولة الإفريقية لِهذا الصنف، تُسفر عن تأهّل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد العاصمة الفرنسية باريس في صيف 2024.