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بشار الأسد: الوزن الوحيد للقمة العربية هي انعقادها بالجزائر (فيديو)

الشروق أونلاين
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بشار الأسد: الوزن الوحيد للقمة العربية هي انعقادها بالجزائر (فيديو)
ح.م
الرئيس السوري بشار الأسد

قال الرئيس السوري، بشار الأسد، أن الوزن الوحيد للقمة العربية المقبلة هي انعقادها بالجزائر.

وقال الأسد في مقابلة مع قناة “روسيا اليوم”، نشرت الخميس، “إن الوزن الوحيد لهذه القمة أنها تعقد في الجزائر، هذه حقيقة وأنا لا أجامل لأن علاقة سوريا مع الجزائر بكلّ الظروف منذ الاستقلال حتى اليوم هي علاقة ثابتة”.

وأضاف الأسد قائلا: “هناك شيئ وثيق بين الشعبين لأن التاريخ ربما متشابه مع اختلاف الأزمنة”.

وعن القمة العربية قال بشار الأسد أن القضية ليست عودة سوريا أو عدم عودتها وكلمة عودة خاطئة لأن سوريا مازالت في الجامعة العربية وما تم هو تعليق عضوية وليس خروجا”.

وتابع قائلا: “ماذا ستفعل الجامعة العربية في المستقبل سواء كانت سوريا أو لم تكن وان استمرت الجامعة في هذا النهج لا قيمة لعودة سوريا”.

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