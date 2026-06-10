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الجزائر

بشار: حجز أزيد من 238 ألف قرص مهلوس  

الشروق أونلاين
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بشار: حجز أزيد من 238 ألف قرص مهلوس  

أحبطت مصالح الجمارك الجزائرية بولاية بشار، بالتنسيق مع وحدات من الجيش الوطني الشعبي، محاولة تهريب أزيد من 238 ألف قرص مهلوس.

وحسب المديرية العامة للجمارك أسفرت العملية عن حجز 238.506 قرص مهلوس من نوع “بريغابالين” بتركيز 300 ملغ، وذلك بعد تدخل ميداني نفذته الفرقة الجهوية لمكافحة التهريب والمخدرات والفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمفتشية أقسام الجمارك ببشار.

وتأتي هذه العملية في سياق تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، بهدف التصدي لشبكات التهريب والحد من انتشار المؤثرات العقلية.

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