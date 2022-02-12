بشاعة التفجيرات النووية الفرنسية تفرض توثيقها

مشاركون في ندوة تاريخية يؤكدون:

دعا مشاركون في ندوة تاريخية نظمت السبت بولاية أدرار إلى ضرورة توثيق التفجيرات النووية التي نفذتها فرنسا الاستعمارية بهذه المنطقة بالنظر لبشاعتها.

وأبرز متدخلون في هذا اللقاء الذي نظمه الإتحاد الوطني للمجتمع المدني وترقية المواطنة ببلدية رقان بالتنسيق مع جامعة أدرار وفعاليات جمعوية بعنوان “تطبيق فرنسا لسياسة الأرض المحروقة في رقان”، أهمية التوثيق لكل جوانب هذه التفجيرات النووية الفرنسية التي تعتبر جريمة مكتملة الأركان والتي لا تزال المنطقة شاهدة على بشاعتها.

وفي هذا الجانب، أشار الأستاذ بحماوي شريف من جامعة أدرار أن التفجيرات النووية الفرنسية برقان شكلت مرحلة مفصلية في تاريخ المنطقة بعد أن أدخلتها وسكانها في معاناة متشعبة بيئيا وصحيا لم يسلم منها لا الإنسان ولا الحيوان ولا النبات.

وأكد المتحدث ذاته أهمية تجند فعاليات المجتمع المدني للمرافعة في مختلف المحافل من أجل تحميل المسؤولية القانونية للطرف الفرنسي المتسبب الأول والأخير في مأساة سكان المنطقة جراء تلك التفجيرات النووية، مثمنا التدابير التي باشرتها السلطات العمومية في هذا الشأن على ضوء نصوص تشريعية من أبرزها استحداث وكالة وطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب النووية.

ومن جانبه أوضح الأستاذ الباحث في التاريخ بلعروسي عبد الفتاح أن هذه الجريمة النووية الفرنسية خلفت منذ ارتكابها ردود أفعال دولية مستهجنة ومواقف متعاطفة مع الشعب الجزائري.

وبدوره تطرق الأستاذ بوسعيد أحمد من جامعة أدرار إلى السباق الفرنسي نحو امتلاك السلاح النووي نظرا لعدة عوامل كان من أبرزها الاستحواذ على ثروات الصحراء الجزائرية وجعل المنطقة محورا لسيطرتها على باقي مستعمراتها من البلدان الإفريقية الأخرى.

ويهدف هذا اللقاء الذي أطره أساتذة في التاريخ والقانون من جامعة أدرار الذي جرى بقاعة المحاضرات ببلدية رقان بحضور السلطات المحلية ومختلف الفعاليات المدنية إلى إبراز مختلف مراحل ارتكاب جريمة التفجيرات النووية الفرنسية برقان وانعكاساتها السلبية في مختلف المجالات الصحية والنفسية والبيئية وترسيخ الوعي الجماعي ببشاعة هذه الجريمة، حسب ما أشار إليه رئيس فرع الاتحاد الوطني للمجتمع المدني وترقية المواطنة لعروسي عبد القادر.