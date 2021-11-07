بشرى عقبي تثير الجدل بنشر صورة حديثة لها بالحجاب!

أثارت الفنانة الجزائرية بشرى عقبي، مساء السبت، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة حديثة بالحجاب.

وقالت عقبي في تدوينة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: “اللهم أهدينا إلى الصراط المستقيم”.

وتداول نشطاء صورة عقبي متسائلين إن كانت تحجبت فعلا أو أنها تنوي ذلك، فيما شجعها آخرون على الخطوة التي لا تستحق حسبهم أية مشورة.

يذكر أن بشرى عقبي عادت مؤخرا للظهور عبر قناة الشروق، حيث حلت ضيفة على برنامج العشرة وتحدثت عن علاقتها الوطيدة بوالدها وابنتيها.