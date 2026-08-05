بشرى للجالية… خط بحري مباشر بين إيطاليا وميناء عنابة

بمعدل رحلتين أسبوعيا لـ"جي.أن.في" والبداية من السبت المقبل

أعلنت الشركة الإيطالية للنقل البحري للمسافرين “جي.أن.في”-GNV GRANDI NAVI VELOCI، التابعة لمجموعة “أم.أس.سي” MSC، عن افتتاح خطها البحري الثالث نحو الجزائر، وذلك عبر إطلاق رحلة مباشرة تربط بين ميناء تشيفيتافيكيا بوسط إيطاليا وميناء عنابة، يضاف إلى خطين تقوم الشركة بتسييرهما حاليا انطلاقا من ميناء سيت بفرنسا نحو الجزائر العاصمة وبجاية.

في هذا السياق، أفاد بيان لشركة “جي.أن.في” الإيطالية، تلقت “الشروق” نسخة منه، أن الخط الجديد تشيفيتافيكيا – عنابة سيدخل الخدمة ابتداء من السبت 8 أوت 2026، بمعدل رحلتين أسبوعيا، وذلك يومي الثلاثاء والسبت، على متن السفينة “كريستال”.

وجبات حلال مع قاعة للصلاة ومرافق للعائلات والأطفال

وسيستفيد المسافرون على متن السفينة، وفقا للبيان، من خدمات صُممت خصيصا لتلبية احتياجات أسواق شمال إفريقيا، تشمل وجبات حلال وقاعة مخصصة للصلاة، بالإضافة إلى مرافق ملائمة للعائلات المسافرة مع أطفالها، مشيرا إلى أنه وبفضل الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمدينة عنابة، لن يقتصر هذا الخط الجديد على خدمة السوق الجزائرية فحسب، بل سيمتد أثره إلى الدول المجاورة عبر شبكات الربط البري، مما يجعل من ميناء عنابة مركزا إقليميا (Hub) لحركة المسافرين والبضائع في المنطقة.

وكما هو معلوم، فإن “جي.أن.في” الإيطالية ترتبط بشراكة في الجزائر مع وكيلها الرسمي “أ.أف.أل.تي ماريتيم” AFLT Maritimeوالذي يتولى إدارة الأنشطة التجارية وتقديم الدعم التشغيلي للخطوط البحرية الرابطة بين الجزائر وأوروبا، بما يساهم في تعزيز حضور الشركة وتطوير أعمالها في السوق الجزائرية.

وبمناسبة الإعلان عن هذا الخط البحري المباشر بين إيطاليا والجزائر، صرح الرئيس التنفيذي لشركة “جي.أن.في”، ماتيو كاتاني، بالقول: “مع إطلاق خط تشيفيتافيكيا-عنابة، نواصل مسار النمو الذي بدأناه في الجزائر العام الماضي”.

وأضاف: “لقد أثبتت هذه السوق أنها تلبي توقعاتنا سواء من حيث حركة نقل المسافرين أو البضائع. وقد قررنا تعزيز وجودنا من خلال هذا الخط المباشر الجديد، انطلاقا من إيماننا بالإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الجزائر على المدى الطويل”.

وشدد كاتاني بالقول: “سنواصل الاستثمار في أسطولنا، وزيادة وتيرة الرحلات، وتطوير خدمات مخصصة تلبي بشكل أفضل احتياجات سوق شمال إفريقيا”.

واعتبر البيان أن هذا الخط الجديد يمثل خطوة إضافية في إستراتيجية الاستثمار التي تعتمدها “جي.أن في”، في الجزائر، حيث أنه وبعد إطلاق خطي سيت – الجزائر العاصمة وسيت – بجاية في عام 2025، تعزز الشركة اليوم حضورها عبر ربط مباشر مع إيطاليا، من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية، ورفع عدد الرحلات، وتوسيع شبكة الموانئ التي تخدمها.

ولفت المصدر إلى أن هذه الخطوة تؤكد رغبة “جي.أن.في” في ترسيخ وجودها بشكل دائم في السوق الجزائرية، من خلال تطوير عرض مستدام ومنظم، يتجاوز مرحلة اختبار السوق إلى استثمار طويل الأمد.

وتضمن بيان الناقل البحري الإيطالي بيانات عن أول سنة من نشاطه في السوق الجزائرية، إذ جرى نقل ما مجموعه 58 ألف مسافر على خطوطه الجزائرية خلال الفترة الممتدة من جوان إلى ديسمبر 2025، وهو ما شجع الشركة على مواصلة الاستثمار وتعزيز حضورها في هذا السوق.