بشرى للمرضى.. ساعة تقيس نسبة السكر في الدم دون الحاجة إلى وخز!

أطلقت شركة هواوي الصينية ساعة ذكية قادرة على قياس نسبة السكر في الدم دون الحاجة إلى الوخز بالإبر أو التحليل المخبري.

وتعتبر ميزة قياس نسبة السكر في الدم في ساعة Huawei Watch 4 الجديدة إنجازًا للشركة الصينية في مجال الصحة الذكية.

وبحسب التقارير العلمية الواردة فإن هذه الميزة ستعمل على قياس ومراقبة نسبة السكر في الدم لدى المستخدم، وتنبيهه إذا ما كان في مرحلة خطر، أو يحتاج إلى استشارة طبية.

كما ستكون هذه الميزة مفيدة لتتبع مستويات السكر في الدم على مدار اليوم لدى المصابين بمرض السكري، أو الذين هم في مرحلة ما قبل السكري، دون الحاجة إلى الوخز المتكرر بالأجهزة التقليدية.

ولم تكشف هواوي بشكل مفصّل عن آلية قياس نسبة السكر في الدم في الساعة الجديدة، لكنها أوضحت بأنها لن تكون بديلا عن الفحوصات الطبية أو أجهزة القياس المتخصصة.

وتقدم ساعة هواوي الجديدة أيضًا ميزة أخرى وهي “الفحص البدني الدقيق”، التي تعمل على قياس العديد من المؤشرات الصحية والعلامات الحيوية في الجسم بضغطة زر في غضون 10 ثوانٍ فقط، مع إعطاء تقرير بالفحص.

هذا يشمل قياس معدل نبض القلب، والتخطيط الكهربي للقلب، ونسبة الأكسجين في الدم، ودرجة الحرارة، والوظائف التنفسية، وحالة الشرايين الدموية، وغير ذلك.

يُذكر أن جسم الساعة دائري الشكل، مع شاشة مغطاة ومحمية بزجاج “السافير” العالي الصلابة، وهي بقياس إنش ونصف من نوع AMOLED، كما أن وزن وسمك الساعة أقل بقرابة 10% مقارنةً بالإصدار السابق.

وتتوفر الساعة بنسخة أساسية بقياس 46 ملم من الفولاذ المقاوم للصدأ، ونسخة “برو” بقياس 48 ملم من سبائك التيتانيوم، وتعمل بنظام التشغيل HarmonyOS 3.1 من هواوي.

تدوم البطارية حتى 3 أيام في الإصدار الأساسي من الساعة (أو 14 يومًا في وضع حفظ الطاقة الفائق)، بينما تدوم بطارية إصدار “برو” حتى 4 أيام ونصف (أو 21 يومًا في وضع حفظ الطاقة الفائق)، وتدعم الساعة ميزة مقاومة الماء بمعيار 5ATM.

وبدأت هواوي بطرح الساعة في الصين بسعر يبدأ من نحو 400 دولار أمريكي للنسخة الأساسية، و500 دولار أمريكي لنسخة “برو” من الساعة، وسيجري إطلاق الساعة في الأسواق العالمية خلال وقت قريب.