بشرى لمرضى السكري.. علماء يخترقون الخلايا البشرية لصنع الأنسولين

في بشرى سارة لمرضى السكري، أعلن علماء أمريكيون أنهم تمكنوا بعد سلسلة أبحاث من اختراق الخلايا البشرية التي تنتج الأنسولين.

وفي دراسة حديثة نشرت في مجلة “Nature Cell Biology” أعاد العلماء توظيف خلايا المعدة البشرية لإطلاق الأنسولين، ما مكن من إدراة المرض من النوع الأول بشكل فعال.

وكشفت التجربة، التي قادها باحثون من وايل كورنيل ميديسن في الولايات المتحدة، أن عمليات زرع خلايا إفراز الأنسولين في المعدة عكست مرض السكري في الفئران.

وعادة ما تموت الخلايا التي تنتج هرمون الأنسولين لدى المصابين بالسكري مما يضر بقدرتها على نقل الجلوكوز إلى الخلايا للحصول على الوقود.

ويقول جو تشو، أستاذ مشارك في الدراسة من نيويورك، إن المعدة تصنع خلاياها المفرزة للهرمونات، لذلك ليس من المستغرب توجيه خلاياها لإنتاج الأنسولين.

وهرمون الأنسولين أمر بالغ الأهمية في تنظيم نسبة الجلوكوز في الدم، وعندما لا ينتجه الجسم بشكل كافي تكون هناك مضاعفات خطيرة قد تصل إلى الموت.

ويأمل الباحثون أن يساعد البحث في دفع الجسم إلى إنتاج الأنسولين بشكل طبيعي مرة أخرى لمرضى السكري.

ويعد مرض السكري من أسرع الأمراض المزمنة انتشارًا على مستوى العالم، وفقًا لدراسة أجريت عام 2022.

المضاعفات

تؤثر مضاعفات مرض السكري من النوع الأول على الأعضاء الرئيسية في الجسم مثل القلب والأوعية الدموية والأعصاب والعينين والكليتين. لذلك فإن الحفاظ على المعدل الطبيعي لمستوى السكر في الدم يمكنه تقليل فرص الإصابة بالعديد من المضاعفات التي قد تسبب إعاقات أو حتى تهدد الحياة.

مرض القلب والأوعية الدموية

يزيد مرض السكري من احتمال الإصابة ببعض أمراض القلب والأوعية الدموية مثل مرض الشريان التاجي المصحوب بألم في الصدر (الذبحة)، والنوبات القلبية، والسكتة الدماغية، وتضيُّق الشرايين (تصلُّب الشرايين)، وارتفاع ضغط الدم.

تلف الأعصاب (الاعتلال العصبي)

تضر نسبة السكر الزائدة في الدم جدران الأوعية الدموية الصغيرة (الشعيرات الدموية) التي تغذي الأعصاب، وخاصة في الساقين. وقد يسبب ذلك الشعور بوخز أو خدر أو حُرقة أو ألم. ويبدأ ذلك عادةً في أطراف أصابع القدم أو أصابع اليدين وينتشر تدريجيًّا إلى أعلى. قد يؤدي عدم التحكم الجيد في مستوى السكر في الدم إلى فقدان الإحساس تمامًا في الأطراف المصابة بمرور الوقت.

يمكن أن يؤدي الضرر الذي يلحق بالأعصاب التي تؤثر على السبيل المَعدي المَعوي إلى الغثيان أو القيء أو الإسهال أو الإمساك. وقد يسبب ذلك أيضًا ضعف الانتصاب عند الرجال.

تلف الكلى (الاعتلال الكلوي)

تحتوي الكلى على ملايين الأوعية الدموية التي تمنع دخول الفضلات لمجرى الدم. وقد يُلحق السكري الضرر بهذا الجهاز. ويمكن أن ينتج عن الضرر الشديد الإصابة بالفشل الكلوي أو الداء الكلوي الغير قابل للعلاج في مرحلته النهائية، الذي يستلزم علاجه استخدام التنقية الميكانيكية (غسيل الكلى) أو زراعة الكلى.

تَلَف العين

قد يُتلف داء السكري الأوعية الدموية الموجودة في شبكية العين (الجزء الذي يستشعر الضوء)، وهي الحالة التي يُطلق عليها اعتلال الشبكية السكري، ما قد يُؤدي في نهاية الأمر إلى الإصابة بالعمى. يزيد داء السكري احتمال الإصابة بحالات مرَضية خطيرة أخرى متعلقة بالرؤية، مثل إعتام عدسة العين والمياه الزرقاء.

تلف القدم

يزيد تلف الأعصاب في القدم أو ضعف تدفق الدم إلى القدم من احتمال الإصابة ببعض المضاعفات في القدمين. فقد تتحول الجروح أو البثور إلى أنواع خطيرة من العدوى إذا تُركت دون علاج. وربما يحتاج علاج هذه العدوى استئصال (بتر) أحد أصابع القدم أو القدم أو الساق.

أمراض الجلد والفم. يمكن أن يجعلك مرض السكري أكثر عرضة للإصابة بعدوى في الجلد والفم، بما في ذلك العدوى البكتيرية والفطرية. ويزداد احتمال الإصابة بأمراض اللثة وجفاف الفم.

مضاعفات أثناء الحمل

يهدد ارتفاع مستويات السكر في الدم حياة الأم والجنين. ويرتفع احتمال حدوث الإجهاض التلقائي وولادة جنين ميت والعيوب الخِلقية في حال عدم السيطرة على السكري سيطرة جيدة. أما الحامل، فيجعلها مرض السكري أكثر عرضة للإصابة بالحماض الكيتوني السكري، ومشكلات العين السكرية (اعتلال الشبكية السكري)، وارتفاع ضغط الدم الحملي، وتسمم الحمل.