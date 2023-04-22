بشرى لمرضى السكري.. مفعول سحري للقهوة والشاي حسب دراسة حديثة

زفت دراسة حديثة بشرى سارة لمرضى السكري، بعدما كشفت ما أسمته بالمفعول السحري للقهوة والشاي على صحتهم.

وقالت الدراسة إن شرب الشاي والقهوة يمكن أن يساعد الملايين من مرضى السكري على العيش لفترة أطول، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وأضافت أنه على مدار 18 عاما، راقب الباحثون عادات الشرب لأكثر من 15000 من الأمريكيين، بمتوسط عمر 61 عاما.

ووجد فريق الدراسة أن أولئك الذين تناولوا أكثر من مشروب غازي واحد في اليوم كانوا أكثر عرضة للوفاة مبكرا بمقدار الخمس، فيما وجد الباحثون أن أولئك الذين يشربون ما يصل إلى ستة أكواب من القهوة في اليوم لديهم خطر أقل بنسبة 26 بالمئة للوفاة المبكرة، مع انخفاض بنسبة 21 بالمئة لأولئك الذين يتناولون كميات مماثلة من الشاي.

ووجد الفريق أن أولئك الذين اختاروا شرب المزيد من القهوة والشاي بعد تشخيص مرض السكري لديهم خطر أقل بنسبة 18 بالمئة للوفاة المبكرة.

وقال الدكتور لو ما: “القهوة تحتوي مكونات مفيدة قد تقلل الالتهاب، والشاي مصدر جيد لمضادات الاكسدة، التي تحمل خصائص مضادة للالتهابات”.