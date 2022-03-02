بشعار “خاوة خاوة”.. اسرائيليون يستضيفون مغربيا فارا من أوكرانيا   

نشرت صفحة “إسرائيل بالعربية” على موقع تويتر، الأربعاء، فيديو لطالب مغربي وصل إلى الكيان الصهيوني فارا من الحرب في أوكرانيا، معلقة على الفيديو بشعار خاوة خاوة.

وقالت الصفحة في تعليقها على الفيديو إنه “عند الشدة يعرف الإخوان. مشاعر الإخوة يتشارك فيها الإسرائيليون والمغاربة من الطلاب الذين غادروا أوكرانيا على عجل”، خاتمة التغريدة بشعار “خاوة خاوة” المتداول في المغرب العربي.

وقال الطالب إنه كان يدرس في مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، الواقعة في الشرق قرب الحدود الروسية، والتي تشهد معارك عنيفة.

وقالت الصفحة إنه “غادر بعد القصف، ويستضيفه إخوانه الإسرائيليون”.