بشعار “وهران في القلب”.. بلايلي وبونجاح وبن عيادة يروّجون للألعاب المتوسطية 

مع بداية العد التنازلي لانطلاق ألعاب البحر المتوسط، التي ستستضيفها مدينة وهران، بداية من يوم 25 جوان من السنة المقبلة، وبالتعاون بين الاتحادية الجزائرية لكرة القدم واللجنة المنظمة للألعاب المتوسطية، تم إطلاق “فيديو” ترويجي، شارك فيه ثلاثي المنتخب الوطني يوسف بلايلي وبغداد بونجاح وحسين بن عيادة.

وقدم الثلاثي “الوهراني” كلمة تحفيزية مقتضبة تمنوا من خلالها نجاح الألعاب، كما أشادوا من خلالها بجمال مدينة وهران التي تستضيف الحدث المتوسطي، مطالبين المشجعين بالحضور، وكانت الكلمة الترويجية للاعبين تحت شعار “وهران في القلب”.

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