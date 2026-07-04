بشق الأنفس.. بطل العالم ينهي مغامرة مفاجأة المونديال

انتهت مغامرة منتخب الرأس الأخضر في المونديال، بعد الإقصاء أمام المنتخب الأرجنتيني، في الدور الـ32 .

وقدم منتخب الرأس الأخضر مباراة بطولة أمام رفقاء ميسي، وصلت إلى وقتها الإضافي، لتنتهي بفوز الأرجنتين بثلاثة أهداف لهدفين.

وانتهى الوقت الرسمي للقاء بالتعادل بهدف لمثله، قبل أن يتمكن “النانغو” من حسم الأمور في الشوط الإضافي الثاني.

وافتتح باب التسجيل في المباراة، ليونيل ميسي قبل أن يتمكن دوراتي من إدراك التعادل، في د59 ، ةفي الشوط الإضافي الأول سجل مارتنيز الهدف الثاني للأرجنتين، وعدل كابرال لللرأس الأخضر في د 103 ، وفي د111 نفذ ميسي ركنية، واصطدمت بعدها الكرة بلاعب الرأس الأخضر، لتزور الشباك.

وودع منتخب الرأس الأخضر المنافسة بأداء في المستوى، وروح قتالية كبيرة، بعدما أدى مباراة بطولة أمام بطل النسخة الماضية.

وسيواجه منتخب الأرجنتين المنتخب المصري، فجر الثلاثاء المقبل، في ثمن النهائي.