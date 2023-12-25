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رياضة

بشكتاش تركي يُريد التعاقد مع يوسف عطال في الميركاتو الشتوي

ع.ع
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بشكتاش تركي يُريد التعاقد مع يوسف عطال في الميركاتو الشتوي

أفادت تقارير صحفية تركية بأن نادي بشكتاش التركي يريد بالفعل التعاقد مع الدولي الجزائري يوسف عطال، مدافع نادي نيس الفرنسي في سوق الانتقالات الشتوية الشهر المقبل.

وذكرت وسائل الإعلام التركية، بأن الجزائري يوسف عطال قريب جداً من التوقيع مع نادي بشكتاش، حيث يسعى النادي الاستفادة من خدمات اللاعب واستغلال وضعيته الحرجة مع فريقه نيس الفرنسي، على خلفية تضامنه مع فلسطين.

وكان موقع نيس الفرنسي، قد نشر خبراً في وقت سابق تحدث فيه عن استغناء إدارة النادي عن خدمات اللاعب الجزائري عطال في الميركاتو الشتوي، وأن القرار جاء بعد مشاورات طويلة بين المدرب والمسؤولين في النادي.

وأوقف الجزائري عطال لمدة سبع مباريات مع نادي نيس، بعد عقوبة صدرت ضده من قبل رابطة الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم، على خلفية نشره فيديو تضامن فيه مع فلسطين، إثر الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

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