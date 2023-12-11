بشكتاش يستبعد رشيد غزال لهذا السبب

استبعد نادي بشكتاش التركي خمسة لاعبين من بينهم الجزائري رشيد غزال، بسب سوء الأداء وعدم التناسق مع الفريق.

وأعلن النادي التركي عبر صفحته الرسمية على “فايسبوك” عن استبعاد كل من رشيد غزال، والكامروني فنسنت أبوبكر، بالإضافة إلى إريك بايلي‏، فالنتين روزيه وجان أونانا.

وقال نادي بشكتاش في بيان له: ” أعلن منسقنا العام لفريق كرة القدم سامت أيبابا، عن استبعاد فنسنت أبو بكر، فالنتاين روزييه، إريك بايلي، رشيد غزال وجان أونانا، بسبب سوء الأداء وعدم التناسق داخل الفريق”.

وكانت تقارير إعلامية تركية قد أكدت خلال الأسابيع الماضية، بأن إدارة بشكتاش تريد رحيل غزال عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، بسبب الإصابات المتكررة للاعب.