“بشكل لحظي”.. إطلاق بوابة رقمية لتتبع مشاريع الأشغال العمومية

أعلن وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اليوم السبت، عن إطلاق بوابة رقمية موحدة ونظام معلوماتي لتتبع مشاريع القطاع في الزمن الحقيقي، يشمل مختلف مجالات الأشغال العمومية، بهدف تعزيز الشفافية والدقة في تسيير المشاريع عبر كافة ولايات الوطن.

وأكد الوزير إلزام الإطارات المحلية بتغذية لوحة القيادة الرقمية للوزارة بصفة مستمرة لضمان مراقبة دقيقة لمراحل الإنجاز وتحسين الأداء العام للقطاع.

وجاء هذا الإعلان خلال إشراف الوزير على افتتاح أشغال الملتقى الوطني لمديري الأشغال العمومية للولايات، المنعقد بالمدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية بسيدي عبد الله، بحضور مديري القطاع من 58 ولاية.

وأوضح جلاوي في كلمته الافتتاحية أن الملتقى يندرج ضمن المتابعة الميدانية لتنفيذ برامج ومشاريع القطاع، ومناقشة سبل تحسين جودة الأشغال ورفع فعالية التسيير.

وأشار إلى أن قطاع الأشغال العمومية يشهد تقدماً ملحوظاً في إنجاز المشاريع الكبرى، منها الخطان المنجميان الشرقي والغربي، وتوسعة ميناء عنابة الفوسفاتي، إضافة إلى مشاريع الطرق والطرق السيارة وفك العزلة عن المناطق الداخلية.

وشدد الوزير على ضرورة اعتماد منهجية صارمة في تسيير المشاريع تقوم على المتابعة المستمرة والمراقبة التقنية، وتعزيز التنسيق بين المصالح المركزية والولائية لضمان احترام آجال الإنجاز وجودة الأشغال.

كما أكد أن العنصر البشري يمثل محور نجاح القطاع، داعياً إلى تكثيف برامج التكوين والتأهيل بالتعاون مع المدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية ومدرسة المهن بالجلفة.

وفي ختام كلمته، شدد الوزير على أهمية تبني مقاربة مبنية على النتائج والمردودية والتقييم المستمر، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تسريع وتيرة الإنجاز وتعميم الرقمنة وتحسين جودة الأشغال بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية الهادفة إلى عصرنة القطاع وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.