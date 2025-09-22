-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
النحس ما زال يطارده في العضلة الخلفية

بشير بلومي يصاب من جديد

ع.ع
  • 387
  • 0
بشير بلومي يصاب من جديد

يبدو أن النحس لا زال يطارد بشير بلومي العائد منذ أيام فقط من الإصابة، حيث تعرض إلى إصابة جديدة في مباراة فريقه هال سيتي أمام نادي ساوتهامبتون (3ـ0) في الجولة السادسة من “الشامبيونشيب”، حيث غادر أرضية الملعب بعد تعرضه لإصابة جديدة في العضلة الخلفية وذلك خلال الشوط الأول من اللقاء.

وبحسب مقاطع الفيديو المتداولة بخصوص إصابة اللاعب الجزائري بأن الأمر يتعلق بانتكاسة جديدة قد تهدد مستقبل نجم “الخضر” الموهوب، خاصة أن الجميع يدرك جيدا صعوبة العودة إلى الملاعب بعد إصابة معقدة في الرباط الصليبي للركبة.

وفتح مدرب هال سيتي سيرغايياكيروفيتش باب التأويلات واسعا بخصوص خطورة إصابة بشير بلومي ومدة غيابه المحتملة عن الملاعب، حيث قال في تصريحات إعلامية بعد اللقاء: “ما أعرفه الآن هو أنها إصابة في أوتار الركبة. لا أعرف كم يومًا سيغيب، سنرى”.وتابع: “بالنسبة لي، مثل هذه الإصابة متوقعة، خاصة بعد غيابه عن الملاعب لمدة 11 شهرًا بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي. سنرى مدى الضرر”.وأكدت مصادر إعلامية انجليزية بأن اللاعب الجزائري سيخضع لكشوف بالأشعة خلال الـ24 ساعة المقبلة لتحديد درجة خطورة إصابته والفترة التي سيغيب فيها عن المنافسة.

وتسود مخاوف كبيرة حول إمكانية طول مدة غياب اللاعب، بعدما غاب دام لأكثر من تسعة أشهر، بسبب قطع في الرباط الصليبي، تعرض له خلال الموسم الماضي.

ويستهدف بلومي العودة سريعاً إلى سابق عهده، لأنه يُسابق الزمن، حتى يتألق في تجربته الإنجليزية ويدخل ضمن حسابات المنتخب الوطني.

مقالات ذات صلة
قبال أفضل لاعب في الدوري الفرنسي خلال شهر أوت

قبال أفضل لاعب في الدوري الفرنسي خلال شهر أوت

حصاد عربي خالٍ من الذهب لأول مرة منذ 10 أعوام

حصاد عربي خالٍ من الذهب لأول مرة منذ 10 أعوام

مكسب إفريقي ثمين لـ “الكناري”

مكسب إفريقي ثمين لـ “الكناري”

يهمّ أنصار فريق اتحاد الحراش

يهمّ أنصار فريق اتحاد الحراش

الرئيس تبون يُهنّئ نائب بطل العالم سجاتي

الرئيس تبون يُهنّئ نائب بطل العالم سجاتي

“هدفنا بث بطولات الكاف عبر 220 قناة على مستوى العالم”

“هدفنا بث بطولات الكاف عبر 220 قناة على مستوى العالم”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد