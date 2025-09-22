بشير بلومي يصاب من جديد

النحس ما زال يطارده في العضلة الخلفية

يبدو أن النحس لا زال يطارد بشير بلومي العائد منذ أيام فقط من الإصابة، حيث تعرض إلى إصابة جديدة في مباراة فريقه هال سيتي أمام نادي ساوتهامبتون (3ـ0) في الجولة السادسة من “الشامبيونشيب”، حيث غادر أرضية الملعب بعد تعرضه لإصابة جديدة في العضلة الخلفية وذلك خلال الشوط الأول من اللقاء.

وبحسب مقاطع الفيديو المتداولة بخصوص إصابة اللاعب الجزائري بأن الأمر يتعلق بانتكاسة جديدة قد تهدد مستقبل نجم “الخضر” الموهوب، خاصة أن الجميع يدرك جيدا صعوبة العودة إلى الملاعب بعد إصابة معقدة في الرباط الصليبي للركبة.

وفتح مدرب هال سيتي سيرغايياكيروفيتش باب التأويلات واسعا بخصوص خطورة إصابة بشير بلومي ومدة غيابه المحتملة عن الملاعب، حيث قال في تصريحات إعلامية بعد اللقاء: “ما أعرفه الآن هو أنها إصابة في أوتار الركبة. لا أعرف كم يومًا سيغيب، سنرى”.وتابع: “بالنسبة لي، مثل هذه الإصابة متوقعة، خاصة بعد غيابه عن الملاعب لمدة 11 شهرًا بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي. سنرى مدى الضرر”.وأكدت مصادر إعلامية انجليزية بأن اللاعب الجزائري سيخضع لكشوف بالأشعة خلال الـ24 ساعة المقبلة لتحديد درجة خطورة إصابته والفترة التي سيغيب فيها عن المنافسة.

وتسود مخاوف كبيرة حول إمكانية طول مدة غياب اللاعب، بعدما غاب دام لأكثر من تسعة أشهر، بسبب قطع في الرباط الصليبي، تعرض له خلال الموسم الماضي.

ويستهدف بلومي العودة سريعاً إلى سابق عهده، لأنه يُسابق الزمن، حتى يتألق في تجربته الإنجليزية ويدخل ضمن حسابات المنتخب الوطني.