بصفر ورق.. تفاصيل عملية التسجيلات النهائية لحاملي بكالوريا 2026

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن انطلاق عملية التسجيلات النهائية لفائدة حاملي شهادة البكالوريا دورة 2026، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 5 أوت على الساعة منتصف الليل، وتستمر إلى غاية 10 أوت 2026.

وأكدت الوزارة أن العملية ستتم إلكترونيا وبصفر ورق، في إطار مواصلة رقمنة الخدمات الجامعية وتسهيل الإجراءات الإدارية لفائدة الطلبة الجدد، حيث لن يكون الطالب مطالبًا بإيداع ملفات ورقية خلال هذه المرحلة.

وحسب بيان للوزارة، يتحصل الطالب مباشرة على بطاقته الافتراضية عبر هاتفه الذكي بعد تسديد حقوق التسجيل، باستعمال البطاقة الذهبية حصريا، من خلال الولوج إلى منصة الخدمات الجامعية الرقمية التابعة للوزارة.

ويمكن للطلبة المعنيين إتمام العملية عبر الرابط الإلكتروني: https://progres.mesrs.dz/webetu، أو بمسح رمز الاستجابة السريعة الموضح في الصورة المرفقة.

ويوم الخميس الماضي، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أبرز المستجدات بشأن نتائج توجيه حاملي شهادة البكالوريا دورة جوان 2026، حيث أكد أن العملية جرت في ظروف جيدة بفضل الاعتماد على الرقمنة والمساعد الذكي.

وأوضح بداري، خلال ندوة صحفية، عقدت بمقر الوزارة، أن 81.7 بالمئة من المسجلين استفادو من إحدى الرغبات الثلاثة الأولى، مضيفا أنه تم توجيه 227.590 طالبا إلى شعب العلوم والتكنولوجيا، في إطار تعزيز التكوين في التخصصات ذات الأولوية.