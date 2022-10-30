بصمة جزائرية خالصة في فوز نادي شارلوروا

أهدى اللاعبان الجزائريان أحمد النذير بن بوعلي وآدم زرقان سهرة الأحد فوزا ثمينا، إلى فريقهما شارلوروا البلجيكي.

وتغلّب فريق شارلوروا بِهدف لِصفر على الضيف نادي أنتويرب، لِحساب الجولة الـ 15 من عمر البطولة البلجيكية.

وسجّل المهاجم بن بوعلي الهدف الوحيد والثمين في هذه المباراة عند الدقيقة الـ 35، بعد تمريرة على طبق من زميله متوسط الميدان آدم زرقان.

وبات أحمد النذير بن بوعلي وقد افتتح عدّاد التهديف بِزيّ نادي شارلوروا، في البطولة البلجيكية للموسم الحالي. بينما رفع آدم زرقان غلّته إلى 4 تمريرات حاسمة، فضلا عن حيازته رصيد هدف.

ويجمع فريق شارلوروا بعد هذا الانتصار، 19 نقطة في المركز الـ 11. ويشغل نادي أنتويرب الرّتبة الـ 2 بِرصيد 33 نقطة.