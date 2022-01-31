بصمة سيسيه وتألق ماني ضمن أسباب تأهل السنغال

الفراعنة يضعون خليلوزيتش على حافة الهاوية

جاء فوز منتخب مصر على نظيره المغربي (2-1)، في ربع نهائي الكان، ليجعل مدرب أسود الأطلس، وحيد خليلوزيتش، أقرب للإقالة من البقاء في منصبه. ويرتبط خليلوزيتش بعقد واضح ومحدد الأهداف مع اتحاد الكرة المغربي، يفرض عليه بلوغ نصف نهائي الكان، ثم قيادة المنتخب إلى مونديال 2022. ومع فشله في تحقيق الهدف الأول، فإن استمراره في منصبه يرتبط بموقف رئيس اتحاد الكرة، فوزي لقجع، بعد العودة للمغرب ومناقشة أسباب الإخفاق، الذي حدث رغم الصلاحيات الممنوحة للمدرب البوسني، والأموال التي تم رصدها له منذ تعيينه خلفًا لهيرفي رينارد. كما أن خليلوزيتش هدد في وقت سابق بالرحيل، في حال الضغط عليه لاستقدام حكيم زياش، نجم تشيلسي، الذي استبعده رغم قيمته الفنية الكبيرة. وتحمل المدرب مسؤولية قراره، رغم عديد التدخلات والمساعي لاحتواء الخلاف.

كما اتخذ البوسني ذات القرار التأديبي بحق نصير مزراوي، لاعب أياكس أمستردام الهولندي. وبدا خلال البطولة الإفريقية أنه كان على خطأ، بعدما خسر منتخب المغرب لاعبين مهمين، خاصةً في اللحظات الصعبة والحاسمة من المباريات. وظهر خليلوزيتش في المسابقة القارية مفتقدًا الحلول، التي جاءت من اجتهادات فردية، خصوصًا من قبل أشرف حكيمي وسفيان بوفال.

كما أساء المدرب التعامل مع اللاعب إلياس شاعر، بإخراجه وسط دهشة الجميع ضد الجابون بعد نصف ساعة، عندما كان يخوض أولى مبارياته في الكان. وتقرب جميع هذه العوامل خليلوزيتش من الإقالة، ما لم يمنحه فوزي لقجع آخر فرصة، في مباراتي الدور الحاسم المؤهل للمونديال.

بونو: مصر فازت بجزئيات بسيطة

قال ياسين بونو، حارس مرمى المنتخب المغربي، إن مواجهة مصر كانت متكافئة، رغم خسارة أسود الأطلس (2-1)،، في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا. وتابع بونو، في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المباراة: “المنتخب المصري فاز بجزئيات بسيطة، لكني أشكر اللاعبين على المجهود الذي قاموا به.. مع الأسف خسرنا المواجهة، وعلينا أن نستفيد من أخطائنا”. وأضاف: “المنتخب المصري باغتنا بالهدف الثاني، ونحن ضيعنا عدة فرص.. علينا أن نواجه الاستحقاق المقبل بمعنويات مرتفعة، خاصة أن مواجهة مهمة تنتظرنا، في الدور الحاسم لكأس العالم أمام الكونغو الديموقراطية”. وختم: “مباراة بهذا الحجم ستزيد اللاعبين الشباب خبرة وتجربة، وما علينا إلا أن نواصل العمل، حيث نسعى لإسعاد الجمهور المغربي في الدور الحاسم المؤهل للمونديال”.

الكومي: كيروش استمع لصوت العقل

أعرب إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، عن سعادته عقب تأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021. وتغلبت مصر على المغرب (2-1)، بعدما امتدت المباراة إلى شوطين إضافيين، في الدور ربع النهائي من البطولة. وقال الكومي فى برنامج البريمو الذي يذاع على قناة “ten”: “منتخب مصر نجح في فرض سيطرته على المغرب منذ بداية المباراة، وحتى نهايتها”.

وأضاف: “كارلوس كيروش (المدير الفني لمصر) استمع لصوت العقل، ووضع التشكيل المناسب للمنتخب أمام كوت ديفوار والمغرب، وأداء منتخب مصر يتطور من مباراة إلى أخرى”. واختتم تصريحاته قائلاً: “محمد عبد المنعم وعمر كمال مكسب كبير للمنتخب، ومحمد صلاح تحمل المسؤولية بشكل كبير، وهو الأمر الذى ظهر للجميع أمام كوت ديفوار والمغرب”.

عبد العال: سأقبل يد كيروش لو توّج بالكان

أكد رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن روح وإصرار اللاعبين سر فوز منتخب مصر أمام المغرب (2-1) والتأهل لنصف نهائى كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

وقال عبد العال، في تصريح لبرنامج البريمو على قناة “ten”: “البرتغالي كارلوس كيروش ليس له دور على الإطلاق في فوز المنتخب، لكن روح اللاعبين كانت كلمة السر”. وأضاف: “الروح كانت واضحة منذ بداية المباراة وحتي النهاية، وأيضا الإصرار على جميع اللاعبين”. وزاد: “سأقبل يد كيروش في المطار، لو حصل على بطولة أمم إفريقيا”. وتابع: “لاعبو المغرب تراجعوا للحفاظ على الهدف المبكر، لكن منتخب مصر كان له ردة فعل مميزة”. وشن عبد العال هجوما على مصطفى محمد مهاجم جالطة المنتخب، قائلا: “اللاعب خارج الخدمة نهائيا منذ بداية البطولة، ويجب أن يجلس على الدكة أمام الكاميرون، ومشاركة محمد شريف بدلا منه”. وأتم: “كما أن عمر مرموش لا يقدم أي شيء، ولم نشعر على الاطلاق بوجودهما، ويجب منح لاعبين آخرين الفرصة”.

النني لن يرحل عن آرسنال.. وكيروش سبب توهجه

يرى ناصر النني والد محمد النني، لاعب منتخب مصر، وآرسنال الإنجليزي، أن طريقة البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب الفراعنة، ساعدت في توهج نجله في بطولة أمم أفريقيا، المقامة في الكاميرون.

وتألق النني بشدة مع منتخب مصر، أمام كوت ديفوار، في ثمن نهائي أمم أفريقيا، وأمام المغرب، في ربع النهائي، وقاد الفراعنة للتأهل إلى نصف النهائي أمام الكاميرون يوم الخميس. وقال ناصر، في تصريحات إذاعية: “تعامل كيروش في توظيف عناصر خط الوسط ساهم في المستوى الجيد الذي يقدمه اللاعب في المباريات مع منتخب مصر بالفترة الماضية”. وأضاف “بنسبة 90 % سوف يظل محمد النني مع فريق آرسنال، ولن يرحل لأي فريق آخر، وهو بالمناسبة لا يريد مغادرة الفريق الإنجليزي”. وأوضح “إدارة آرسنال تتابع محمد النني مع منتخب مصر، وهناك إشادة كبيرة بما يقدمه، ويتلقى اللاعب برقية تهنئة من النادي عقب كل لقاء”.

واختتم “هناك أكثر من لاعب في خط وسط صفوف فريق آرسنال سوف يرحل في الفترة المقبلة، لذلك هناك تمسك باستمرار محمد النني”.

عصام عبد الفتاح: الحكم حاول احتواء لاعبي المغرب

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري، أن السنغالي ماجيتي نداي، ارتكب العديد من الأخطاء، خلال إدارة لقاء مصر والمغرب.

وأدار الحكم نداي، لقاء مصر والمغرب في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، والذي انتهى بفوز الفراعنة 2-1. وقال عبد الفتاح في تصريحات إذاعية لأون سبورت “ماجيتي نداي رغم الأخطاء التي ارتكبها ضد مصر، لكنه لم يتعمد التأثير على الفراعنة”. وتابع “الدليل أنه كان لا يريد احتساب ضربة الجزاء التي ارتكبها أيمن أشرف قبل العودة لتقنية الفيديو”. وأضاف “الحكم كان يتمركز في الملعب بشكل غير صحيح، وكان ذلك من أسباب القرارات الخاطئة في اللقاء”. ونوه “الحكم السنغالي حاول احتواء منتخب المغرب، وعدم زيادة عدد البطاقات الصفراء، لتجنب توتر اللقاء”.

وأتم “رضوان جيد مرشح لإدارة لقاء مصر والكاميرون، وسيكون في الصورة أيضًا باملاك تيسيما وبكاري جاساما، في حين لن يتواجد مصطفى غربال لإدارة اللقاء بسبب سفره لخوض مونديال الأندية”.

كيروش: المغرب قدم مباراة مميزة.. وهكذا سنواجه الكاميرون

كشف البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، عن طريقة لعب الفراعنة في المواجهة المقبلة أمام الكاميرون، مساء الخميس المقبل على ملعب أولمبي، في نصف نهائي أمم إفريقيا.

وفاز منتخب مصر على حساب المغرب (2-1)، في ربع النهائي، بعد مباراة امتدت للشوطين الإضافيين. وقال كيروش، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “الكاميرون منتخب قوي جدا وتنافسي، وأفضل أسلوب لمواجهته هو الاحتفاظ بالكرة أطول فترة ممكنة”. وأثنى كيروش على لاعبي المنتخب، موضحا أنهم أداروا المباراة جيدا، ونجحوا في العودة مرة أخرى بعد التأخر في النتيجة، رغم تلقي هدفا مبكرا. وتابع: “مصر والمغرب قدما مباراة مميزة للغاية، لكن كان يجب أن يتأهل فريق واحد إلى نصف النهائي”. ولفت إلى حدوث سوء فهم تسبب في غيابه عن المؤتمر الصحفي يوم السبت قبل مباراة المغرب، مختتما: “عندما اكتشفنا الخطأ الذي حدث، كان الوقت تأخر للغاية ونعتذر عن ذلك”.

حازم إمام: لاعبو المغرب كانوا يخشون محمد صلاح

أعرب حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن سعادته البالغة بفوز منتخب مصر على المغرب 2 ـ1 في ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالكاميرون. وقال حازم إمام في تصريحات لبرنامج الماتش على قناة صدى البلد: “لاعبو مصر كلهم رجال فوق الوصف، ولأول مرة نرى المنتخب يلعب كرة قدم بهذا الشكل منذ فترة، كيروش تحمل الكثير من النقد في الفترة الماضية لكنه يقدم عملا رائعاً حتى الآن في أمم أفريقيا وأعاد الثقة إلى الجماهير”.

وتابع: ” رأيت أن لاعبي المغرب كانوا يخشون محمد صلاح، حيث لم يكن أحد يحاول التدخل معه في أي كرة، وكل اللاعبين كانوا يقفون بعيدا عنه”. وتمنى حازم إمام أن تقام مواجهة الكاميرون في نصف النهائي، في أجواء عادلة يسودها تكافؤ الفرص، وأن ينجح منتخب مصر في مواصلة مشواره حتى النهاية بحصد اللقب.

إجراء استثنائي لمصر قبل موقعة الكاميرون

قال خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، إن بعثة منتخب مصر ستقوم بعمل مسحات إضافية، قبل مواجهة الكاميرون الخميس المقبل، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

ويخشى منتخب مصر وجود حالات تلاعب في مسحات كورونا، من جانب نظيره الكاميروني مستضيف البطولة. وأضاف الدرندلي، في تصريحات لقناة “أون تايم سبورتس”، أن الجهاز الفني يسعى للاطمئنان على حالة اللاعبين، من خلال فرض إجراءات احترازية. وبخصوص موقف محمد أبو جبل، حارس مرمى منتخب مصر، بعد إصابته خلال الفوز على المغرب (2-1)، في ربع نهائي البطولة القارية، قال إن اللاعب أجرى أشعة عقب المباراة، وستظهر نتيجتها في السغات القادمة.

كابوس يطارد منتخب مصر أمام الكاميرون

تجاوز منتخب مصر عقبة المغرب في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز 2-1 في مباراة امتدت لـ120 دقيقة.

ويصطدم الفراعنة بأسود الكاميرون، الخميس المقبل، على ملعب أولمبي، في نصف النهائي، لكن كابوس الإصابات والإنذارات يطارد أبناء النيل قبل المواجهة المرتقبة.

وأصيب أكرم توفيق الظهير الأيمن للفراعنة بقطع في الرباط الصليبي، بأول مباريات البطولة، ليحل مكانه عمر كمال عبد الواحد. كما تعرض الحارس الأساسي محمد الشناوي بشد في العضلة الخلفية، ولاعب الوسط حمدي فتحي بإجهاد في العضلة الضامة، خلال مواجهة كوت ديفوار، في ثمن النهائي. وأمام المغرب أصيب أحمد حجازي مدافع الفراعنة ومحمد أبو جبل الحارس البديل، ولم يظهر بعد تشخيص الإصابتين.

وتعد الغيابات مؤثرة على مستوى الدفاع، خاصة أن حجازي أحد العناصر الأساسية في المنتخب، على مدار السنوات الماضية. وكذلك الأمر في حراسة المرمى، بعد إصابة الحارس الأساسي والبديل، واعتماد الجهاز الفني على الحارس الشاب محمد صبحي.

كما يعد حمدي فتحي أحد الأوراق المهمة في وسط ملعب المنتخب، وأحد الحلول المهمة أمام الجهاز الفني داخل الملعب، حسب الظروف التكتيكية.

وحصل 4 من لاعبي منتخب مصر في مباراة المغرب على بطاقات صفراء، وهم “أيمن أشرف ومحمد عبد المنعم ومصطفى محمد وعمر كمال عبد الواحد”. وسبق أن حصل أحمد سيد زيزو على البطاقة الصفراء في لقاء كوت ديفوار في ثمن النهائي. ويعد الخماسي مهددا بالغياب عن النهائي، إذا ما نجح الفراعنة في اجتياز اختبار الكاميرون بنصف النهائي

شبح زياش يطارد خليلوزيتش بعد الإقصاء الإفريقي

عاد اسم حكيم زياش، نجم منتخب المغرب “المستبعد”، للظهور على السطح من جديد، بعد إقصاء الأسود من كأس أمم إفريقيا على يد مصر (2-1)، في ربع النهائي.

واستبعد المدير الفني وحيد خليلوزيتش، زياش من المشاركة في كأس الأمم، لأسباب انضباطية، رغم أنه يملك إمكانات جيدة ويبقى لاعبا مهما. وفتح الخروج من الكان موضوع زياش من جديد، حيث طالب العديد من المحللين والجماهير المغربية بعودته للمنتخب، للمشاركة في مباراتي الدور الحاسم المؤهل إلى كأس العالم أمام الكونغو الديموقراطية. وتلقى خليلوزيتش انتقادات كثيرة بعد الإقصاء أمام مصر، حيث ظهر الأسود بمستوى متواضع، جعل الشك يعود من جديد للجمهور المغربي. وما زال نحس اللقب الإفريقي الثاني، يطارد منتخب المغربي، منذ فاز بلقبه الوحيد في نسخة 1976 بإثيوبيا.

لهذه الاسباب أقصي المنتخب التونسي في كأس إفريقيا

تسبب الجهاز الفني لمنتخب تونس، بقيادة المدرب منذر الكبيّر، في ضياع حلم التونسيين بالمنافسة الجادة على لقب كأس الأمم الإفريقية “الكاميرون 2021″؛ بالخسارة أمام بوركينا فاسو بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت المنتخبين على أرضية ملعب “رومدي أدجيا” بمدينة غاروا الكاميرونية، في إطار دور الثمانية من المسابقة القارية.

واتفق العديد من الخبراء والفنيين على أن المدرب منذر الكبيّر يتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية خسارة تونس أمام بوركينا فاسو؛ نتيجة إدارته السيئة للمباراة، وعدم زجه بالعناصر الأفضل للمواجهة، رغم امتلاك الفريق الوطني التونسي مجموعة من أبرز اللاعبين، كانت قادرة على تحقيق الفوز ضد “الخيول” البوركينابية ومواصلة التقدم في مشوار المعترك القاري. كيف تسببت قرارات منذر الكبيّر في خسارة تونس أمام بوركينا فاسو وإقصائها من ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021؟

أكد محللون أن منذر الكبيّر يُعد المسؤول الأول عن ضياع حلم تونس بحصد لقب كأس أمم إفريقيا 2021؛ لارتكابه العديد من الأخطاء التي يأتي على رأسها الإدارة الفنية غير الجيدة للمباراة ضد بوركينا فاسو، وإصراره على الاعتماد على مجموعة معينة من اللاعبين، وفي مقدمتهم المدافع ديلان برون الذي لم يقدم أوراق اعتماده على مدى مبارياته الأخيرة مع نسور قرطاج.

الخطأ الثاني يتمثل في إقدام الكبيّر على ترك الثنائي نعيم السليتي وعلي معلول خارج التشكيلة الأساسية لمواجهة بوركينا، وإصراره على استمرار عدد من اللاعبين داخل أرضية الملعب، رغم مستواهم السيئ طوال أوقات المباراة، وعلى رأسهم وهبي الخزري.

الخطأ الثالث هو عدم الاعتماد على لاعب وسط الترجي الرياضي، غيلان الشعلالي، وعدم إشراكه في مواجهة بوركينا فاسو رغم تألقه اللافت في مواجهة موريتانيا في الجولة الثانية من الدور الأول للبطولة وفي مباريات المنتخب التونسي بكأس العرب FIFA قطر 2021، وظهوره المميز في جميع اللقاءات الدولية التي خاضها رفقة “نسور قرطاج”؛ في نفس أكدت جماهير على السوشيال ميديا أن عدم إشراك الشعلالي في مباراة السبت 29 يناير يمثل لغزا كبيرا وخطأ فنيا فادحا من الكبير والجهاز المعاون له.

وبعد المباراة أكد الكبيّر أنه يتحمل مسؤولية الخسارة أمام بوركينا فاسو، وقال المدرب في تصريحات لشبكة “بي إن سبورتس”: “في الشوط الأول كنا جيدين واستطعنا الوقوف بثبات أمام منتخب قوي، لكن اللحظات الأخيرة شهدت خطأ كلفنا هدفاً، وفي الشوط الثاني أجرينا بعض التغييرات وسيطرنا على معظم فتراته، لكننا لم نوفق في التسجيل”.

وألقى الكبيّر باللوم على الظروف التي أحاطت بالمنتخب التونسي وأهمها الإصابات الكثيرة بفيروس كورونا، والتي أثرت برأيه على بعض اللاعبين الذين لم يظهروا في قمة مستواهم أمام بوركينا فاسو. وأكد الكبيّر، في تصريحاته، أنه يتحمل مسؤولية خروج المنتخب التونسي من كأس أمم إفريقيا وقال في هذا الصدد: “بالنسبة للخسارة، ومثل كل المدربين، أنا من يتحمل مسؤوليتها”.

إقالة منذر الكبيّر من تدريب تونس وتعيين القادري خلفا له

أقال الاتحاد التونسي لكرة القدم، المدرب منذر الكبيّر من منصبه كمدير فني لـ”نسور قرطاج”، وعيّن بدلا منه المدرب المساعد جلال القادري، وذلك عقب إقصاء المنتخب التونسي من الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا 2021، بهزيمته أمام بوركينا فاسو بهدف نظيف. وقد أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عبر بيان رسمي بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إقالة الكبيّر من منصبه، ووجّه له الشكر، مؤكدا أن المدرب القادري سيتولى مهمة تدريب تونس خلال الاستحقاقات المقبلة.

وودع منتخب تونس منافسات كأس أمم إفريقيا 2021، تاركا حسرة كبيرة في قلوب عشاقه الذين كانوا يمنون أنفسهم ببلوغ المربع الذهبي على غرار نسخة 2019 التي أقيمت في مصر، لكن “عقدة” منتخب بوركينا فاسو تكرست من جديد، بعد خسارة “نسور قرطاج” بنتيجة (0-1) أمام “الخيول” البوركينابية في الدور ربع النهائي.

وقال اتحاد الكرة التونسي في بيان إقالة الكبيّر: “تقرر إنهاء العلاقة التعاقدية مع السيد منذر الكبيّر وتعيين السيد جلال القادري خلفا له”. وأضاف البيان: “نشكر السيد منذر الكبيّر على ما بذله من مجهود في الفترة التي قضاها على رأس المنتخب، راجين له التوفيق في باقي مسيرته التدريبية. كما نرجو للسيد جلال القادري التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة”.

وأشرف الكبيّر على منتخب تونس في 33 مباراة، حقق خلالها 21 انتصارا، مقابل 4 تعادلات و8 هزائم، لكن الخروج من ربع نهائي “كان 2021″، تسبب بشكل مباشر في إعفائه من منصبه، بالتزامن مع الانتقادات التي تعرض لها، وكذلك توتر علاقته بالجماهير ووسائل الإعلام المحلية.

لفتة رائعة من لاعبي الكاميرون تجاه ضحايا حادثة التدافع

قرر لاعبو المنتخب الكاميروني بشكل جماعي تقديم جزء من مكافآتهم لأسر ضحايا حادث التدافع المُميت، والذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص الإثنين الماضي في ملعب “أولمبي” بمدينة ياوندي الكاميرونية.

وذكرت شبكة قنوات “rmcsport” الفرنسية، أن لفتة لاعبي الكاميرون جاءت عقب فوزهم بثنائية نظيفة على المنتخب الغامبي، واحتضنها ملعب “جابوما” بمدينة دوالا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية “الكاميرون 2021”.

وسيدفع لاعبو المنتخب الكاميروني 76 ألف يورو لأسر ضحايا حادث التدافع المُميت، الذي وقع قبل مباراة الكاميرون ضد جزر القمر في دور الستة عشر بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2021، والتي انتهت بفوز الكاميرون بهدفين مقابل هدف وحيد. وقال تقرير لوكالة “فرانس برس” وقتها إن عشرات المشجعين تعرضوا لإصابات متفاوتة، بينما قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكاميرونية إن الضحايا هم 8 قتلى، و38 جريحا. وأظهرت الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشجعين يصرخون وهم يُسحقون عند بوابة الدخول، بحسب ما كشفت عنه وكالة “رويترز” للأنباء. وعقب الحادث، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” استبعاد ملعب أوليمبي من منافسات كأس أمم إفريقيا 2021، وتم نقل مواجهة مصر، في الدور ربع النهائي، إلى ملعب “أحمدو أهيدجو”.

رسميا.. الكاف يرفع الإيقاف عن “ملعب الكارثة”

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، رفع الإيقاف عن ملعب أولمبي في الكاميرون، الذي تقرر منع إقامة المباريات عليه، بعد واقعة تدافع الجماهير في لقاء الكاميرون وجزر القمر، بثمن نهائي الكان، ما أدى لوفاة

وقال الكاف، عبر موقعه الرسمي: “الاتحاد الإفريقي تلقى تقارير رسمية توضح ملابسات الواقعة، والتفاصيل التي أدت إلى إصابة 38 شخصا ووفاة 8 آخرين”. وتابع: “الأيام الماضية شهدت اجتماعات على أعلى مستوى مع وزراء من الدفاع والشرطة في الكاميرون، والتقارير تضمنت كل الضمانات التي تمنع تكرار ما حدث في ملعب أولمبي”. وأوضح أن ملعب أولمبي سيستضيف أحد مباراتي نصف نهائي كأس الأمم. وذكرت وكالة فرانس برس، أن الملعب سيشهد صدام مصر والكاميرون، في نصف النهائي، الخميس المقبل. وأضافت: “كما سيستضيف النهائي الذي يجمع الفائز منهما ببطل موقعة بوركينا فاسو مع (الفائز من السنغال وغينيا الاستوائية)، الأحد المقبل”.

تونس تحمل التحكيم مسؤولية توديع أمم أفريقيا

وجه حسين جنيح، المكلف بمتابعة ومرافقة المنتخب التونسي الأول لكرة القدم، انتقادات للتحكيم في بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون عقب خسارة تونس أمام بوركينا فاسو بهدف نظيف في دور الثمانية. وقال جنيح للصحفيين إنها ليست المرة الأولى التي يغادر فيها المنتخب التونسي البطولة بسبب أخطاء التحكيم. وتابع “هذه ثالث دورة على التوالي تودعها تونس بأخطاء تحكيمية مؤثرة”. وحول مباراة بوركينا فاسو أوضح جنيح: “حتى مع تراجع مردود بعض اللاعبين فإن المنافس لم يكن مسيطرا. كأس أمم أفريقيا مثل باقي التظاهرات الرياضية المهمة ومن غير المعقول أن تحدث أخطاء بمثل هذا الحجم”. واحتجت تونس على هدف بوركينا فاسو الذي كان مسبوقا بلمسة يد في نهاية الشوط الأول، وعلى إلغاء ضربة جزاء في الشوط الثاني بعد تعرض وهبي الخزري للخشونة، رغم طلب حكم تقنية حكم الفيديو المساعد “الفار” من الحكم الرئيسي العودة إلى تقنية الفيديو.

وقال جنيح: “لم نكن جيدين ولكن لا يجب أن ننكر أن أخطاء التحكيم كانت مؤثرة”. وأضاف: “يجب أن نعي في أفريقيا أنه لا يمكن الاستمرار مع أخطاء تحكيمية مؤثرة بهذا الحجم في مباريات في أدوار متقدمة”.

وعادت بعثة المنتخب إلى تونس وكان في استقبالها وزير الرياضة كمال دقيش.

المساكني: الحكم لم يمنحنا حقنا أمام بوركينا فاسو

عبّر قائد منتخب تونس يوسف المساكني عن أسفه الكبير، بعد خروج نسور قرطاج من الدور ربع النهائي في بطولة أمم أفريقيا 2021، إثر الخسارة يوم السبت من بوركينا فاسو (1-0). وقال المساكني في تصريح لـ”كووورة” بعد عودته مع بعثة نسور قرطاج إلى تونس: “للأسف لم ننجح في تخطى عقبة بوركينا فاسو رغم أننا خلقنا في الشوط الثاني عديد الفرص لكن لم نعرف كيف نترجمها إلى أهداف”. وأضاف المساكني: “لابد من الإشارة إلى أن الحكم لم يمنحنا حقنا في هذا اللقاء الذي لم ندخله جيدا”. وتابع: “كل اللاعبين قدموا كل ما لديهم على الميدان، لكن للأسف تأثرنا بكورونا كثيرا لأن المصاب بالفيروس لا يمكن أن يستعيد كامل إمكانياته سريعًا ورغم ذلك كل اللاعبين العائدين بعد الإصابة بكورونا لم يدخروا أي جهد”. وأكمل: “كلنا حرصنا على تشريف منتخب تونس لكن فشلنا في التأهل لنصف النهائي، وصراحة أقول إن توديع البطولة كان موجعًا جدًا، كنا نتمنى الذهاب بعيدًا في المسابقة”. وختم المساكني حديثه قائلا: “علينا أن نطوي الآن صفحة كأس أمم أفريقيا لأنه لم يبق أمامنا إلا شهر ونصف لخوض المواجهة المهمة أمام مالي في تصفيات المونديال، فالتواجد في كأس العالم يبقى من أهم الأهداف للكرة التونسية”.

موعد مباراتي نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية

اكتملت منتخبات دور نصف النهائي في بطولة كأس الأمم الإفريقية، عقب الفوز الذي حققه الفريق على حساب غينيا الاستوائية بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب “أحمدو أهيدوجو” ضمن منافسات دور ربع النهائي لمسابقة الكان.

وتأهلت منتخبات الكاميرون، بوركينا فاسو، مصر، السنغال إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا، وتستمر حتى السادس من فبراير المقبل. ويلتقي منتخبا بوركينا فاسو ضد السنغال في تمام الثامنى مساء الأربعاء المقبل على ملعب “أحمدو هيدوجو” ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون. بينما يواجه منتخب مصر مع الكاميرون في التاسعة الخميس المقبل الموافق 3 فيفري المقبل، فى إطار مباريات نصف نهائى كأس أمم أفريقيا. ونجح منتخب بوركينا فاسو في الفوز على تونس بهدف نظيف ضمن منافسات دور ربع النهائي من مسابقة أمم أفريقيا ليصل إلى المربع الذهبي بعد أداء راقي نال عليه استحسان وإشادة من قِبَل الجماهير المتابعة لمنافسات أمم أفريقيا.

بينما تغلب “أسود” الكاميرون على منتخب غامبيا بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب “جابوما”، ليتأهل إلى دور نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2021. ونجح منتخب مصر في تحويل تأخره بهدف لفوز بهدفين أمام المغرب في إطار مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، في المقابل نجح منتخب الكاميرون فى التأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا بعدما أنهى مغامرة جامبيا بهدفين نظيفين.

بصمة سيسيه وتألق ماني ضمن أسباب تأهل السنغال

حصد المنتخب السنغالي، تأشيرة التأهل الرابعة والأخيرة، لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا عقب فوزه، على غينيا الاستوائية (3-1). وتناوب الثلاثي فامارا دييدهيو، وشيخو كوياتي، وإسماعيلا سار على تسجيل ثلاثية السنغال، فيما سجل جانيك بويلا سام، هدف غينيا الاستوائية الوحيد.

يبدو أن منتخب السنغال، ومدربه أليو سيسيه، استفادا كثير من الدروس المستقاة من مواجهات المنتخب الغيني في دور المجموعات، وثمن نهائي المسابقة، بعد أن حقق الكثير من المفاجآت وأهمها فوزه أمام الجزائر، والإطاحة بالمنتخب المالي بركلات الترجيح.

تألق ماني رغم أن مدرب غينيا الاستوائية خوان ميشا، حذر لاعبيه من قوة نجم ليفربول، وطالبهم بفرض رقابة لصيقة عليه، للحد من خطورته. لكن نجم ليفربول كان مزعجا لدفاع خصمه، ونجح بفضل تحركاته في خلق الفراغات للاعبي فريقه. ونجح ماني في لعب دور رئيسي في فوز فريقه، ووصوله إلى نصف النهائي، بعد أن صنع الهدف الأول، وكان خلف كل الفرص الخطيرة التي خلقها منتخب السنغال طيلة الـ90 دقيقة.

وما يؤكد أن منتخب السنغال خاض أحسن مباراة له منذ انطلاق الكان، هو نجاح لاعبي الخط الأمامي، في الوصول إلى الشباك في ثلاث مناسبات، وهو ما لم يحدث في أي لقاء خاضه الفريق في البطولة.

ولا يمكن أن نمدح المنتخب السنغالي، والأداء البطولي له دون أن نشيد بمهندس نجاحاته، ومدربه سيسيه، الذي قرأ المباراة جيدا، ونجح بفضل حنكته، ودرايته الكبيرة في إعادة فريقه إلى المواجهة.