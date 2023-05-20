بصمة قوية لِكيفين قيطون

ترك اللاعب الدولي الجزائري كيفين قيطون مساء السبت، بصمة قوية في فوز لِفريقه باستيا الفرنسي.

وتغلّب فريق باستيا بِنتيجة (6-2) على المُضيّف نادي بو، لِحساب الجولة الـ 36 من عمر البطولة الفرنسية للقسم الثاني.

وصنع المدافع قيطون هدفَين لِفريقه باستيا، بِتمريرتَين حاسمتَين في الدقيقتَين الـ 20 والـ 68.

ورفع الدولي الجزائري غلّته إلى 7 تمريرات حاسمة، فضلا عن حيازته رصيد 5 أهداف.

وبات فريق باستيا بعد هذا الانتصار، يجمع 59 نقطة في المركز الـ 4. ويشغل نادي بو الرّتبة الـ 16 بِرصيد 41 نقطة.