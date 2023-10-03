بطاقات الاشتراك “تلتهب” بِسبب ميسي

رفعت إدارة نادي إنتر ميامي الأمريكي أسعار التذاكر الخاصّة بِمقابلات فريقها الكروي للموسم المقبل، مُستغلّة الشعبية الجارفة للاعبها النّجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وينطلق الموسم المقبل لِبطولة أمريكا في فيفري 2024، بينما يُسدل ستار النّسخة الحالية في مطلع ديسمبر المقبل.

ويرتدي المهاجم ميسي زيّ نادي إنتر ميامي الأمريكي بِعقدٍ، بدأت مدّته في الصيف الماضي وتنقضي في أواخر ديسمبر من عام 2025.

وأبلغت إدارة نادي إنتر ميامي الأنصار الذين يمتلكون بطاقات الاشتراك، بِأن الأسعار ارتفعت بِخصوص الموسم المقبل، وستتراوح ما بين 826 و2600 أورو لِبطاقة الاشتراك الواحدة، وحسب وضعية المدرّجات.

ووفقا لما ذكرته المنصّة الإلكترونية الأمريكية “ورلد سوكر تالك”، فإن الأثرياء والشخصيات المرموقة مدعوون بِدورهم لِإنفاق أموال أخرى، إذا رغبوا في حضور مقابلات ميسي. حيث تتراوح الأسعار ما بين 4200 أورو للمقعد “العادي”، و43800 للمقعد داخل حجرة.