بطاقات “ذهبية” وبنكية وتحويلات لتسديد الضرائب… و17 سببا للرفض!

وزارة المالية تطلق دليلا جديدا للدفع الإلكتروني للضرائب:

وصل إلكتروني فوري مزود برمز “كيو آر” لإثبات صحة عملية الدفع

دعوة إلى تغيير “كلمة المرور” دوريا وتجنب الضغط في آخر آجال التصريح

أطلقت المديرية العامة للضرائب، بوزارة المالية، دليلا جديدا يشرح، لأول مرة بالتفصيل، آليات الدفع الإلكتروني عبر منصة “جبايتك”، بهدف مرافقة المكلفين بالضريبة في استخدام الخدمة الرقمية الجديدة، ويكشف الدليل، الذي اطلعت عليه “الشروق”، عن 17 سببا قد تؤدي إلى رفض عمليات الدفع الإلكتروني، إلى جانب شروط الاستفادة من الخدمة، ووسائل التسديد، وكيفية متابعة العمليات وتفادي الأخطاء الأكثر شيوعا.

وفي السياق، أحصت المديرية العامة للضرائب، في دليل جديد 17 سببا لرفض عمليات الدفع الإلكتروني، من بينها عدم كفاية الرصيد، وتجاوز السحب على المكشوف أو انتهاء ترخيصه، وغلق الحساب أو عدم وجوده، وتجميده بقرار قضائي، والحجز على الحساب، والمعارضة البنكية، والتصفية أو الإفلاس، والمنع البنكي، ووفاة صاحب الحساب، وخطأ في البيانات البنكية، واستعمال عملة غير الدينار الجزائري، أو إرسال أمر التحويل مرتين.

وأكد الدليل أنه في حال رفض العملية، لا يسمح النظام بإعادة المحاولة إلكترونيا، حتى بعد تسوية سبب الرفض، ويتعين على المكلف التوجه إلى قباضة الضرائب لتسديد المستحقات أو طلب إعادة إطلاق عملية الدفع من طرف القابض، ولفت إلى أن خدمة الدفع الإلكتروني تقتصر حاليا على الضرائب والرسوم الناتجة عن التصريحات الجبائية الإلكترونية، ولا تشمل الديون الجبائية أو المبالغ المتبقية قيد التحصيل، كما يمكن تسديد الغرامات المترتبة عن التصريحات “الصفرية” المودعة خارج الآجال.

وتناول الدليل أبرز المشاكل التي قد تواجه المكلفين، مثل الضغط على المنصة عند اقتراب آجال التصريح، أو نسيان كلمة المرور، أو غلق الحساب، أو عدم ظهور بعض التصريحات، داعيا إلى التواصل مع مصالح الضرائب أو خدمة المساعدة الإلكترونية لمعالجة هذه الحالات، كما أوصى بتغيير كلمة المرور دوريا، وعدم مشاركتها مع الغير، والتأكد من صحة البيانات المدخلة، وتحيين بيانات الحسابات البنكية، والاحتفاظ بالإيصالات الإلكترونية، مع تسجيل الخروج من الحساب بعد الانتهاء من استعمال المنصة.

وفي المقابل، كشفت المديرية العامة للضرائب عن تفاصيل نظام الدفع الإلكتروني عبر منصة “جبايتك”، موضحة شروط الاستفادة من الخدمة ووسائل الدفع وآليات متابعة العمليات، في إطار مواصلة رقمنة الإدارة الجبائية وتبسيط التزامات المكلفين بالضريبة، وأكدت الوثيقة، الصادرة في أوت 2026، أن الخدمة تسمح بالتصريح وتسديد الضرائب والرسوم عبر الإنترنت من دون التنقل إلى قباضات الضرائب، مع توفيرها على مدار الساعة وإصدار وصل إلكتروني فور نجاح العملية.

وأوضح الدليل أن الدفع الإلكتروني إلزامي بالنسبة للمكلفين التابعين لمديرية كبريات المؤسسات، بينما يبقى اختياريا للمكلفين الخاضعين للنظام الحقيقي أو النظام الحقيقي المبسط، وكذا الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة على مستوى مراكز الضرائب ومفتشياتها.

وأشار إلى أن الخدمة توفر عدة مزايا، من بينها اختصار الوقت والجهد، وإمكانية الدفع من أي مكان وفي أي وقت، وتعدد وسائل الدفع، وتأمين المعاملات، والتحديث الفوري للوضعية الجبائية للمكلف، واشترطت المديرية للاستفادة من الخدمة امتلاك حساب على منصة “جبايتك” يمنح من طرف مصالح الضرائب، إضافة إلى حساب بنكي بالنسبة للتحويل، أو بطاقة “سي إي بي” أو “الذهبية” بالنسبة للدفع الإلكتروني، مع ضرورة تسجيل بيانات الحساب البنكي مسبقا بالنسبة للراغبين في الدفع بالتحويل.

كما أوضح الدليل أن المحاسبين يمكنهم التصريح والدفع نيابة عن المكلفين بعد تقديم وكالة قانونية وربط حساباتهم بحسابات زبائنهم لدى مصالح الضرائب، وبالنسبة لوسائل الدفع، يتيح النظام خيار التحويل البنكي أو الدفع بواسطة بطاقتي “الذهبية” و”سي إي بي”، مع إمكانية التسديد الجزئي للمبالغ المستحقة عند الدفع بالبطاقة، فيما يصدر النظام وصلا إلكترونيا مزودا برمز “كيو آر” للتحقق من صحته بعد نجاح العملية.

ويمكن للمكلف متابعة وضعية عملية الدفع عبر حسابه على “جبايتك”، حيث يظهر التحويل في البداية تحت حالة “قيد التنفيذ”، ثم يتحول إلى “مدفوع” أو “مرفوض” بعد معالجة البنك، مع إمكانية استخراج وصل التحصيل في حالة نجاح العملية.