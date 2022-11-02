بطاقة إقامة خاصة.. هذا ما اقترحه وزير الداخلية الفرنسية لبعض المهاجرين

اقترح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان استحداث بطاقة اقامة خاصة بالمهاجيرن غير الشرعين تمكنهم من البقاء في الأراضي الفرنسية لمدة معينة.

وحسب ما نشرته جريدة “لوموند” فقد اقترح دارمانان تحسبا لطرح قانون الهجرة الجديد بداية من سنة 2023 ابقاء بعض المهاجرين غير الشرعين من أجل الصالح العام.

وأوضح الوزير الفرنسي أن المشروع يتمحور حول إنشاء تصريح إقامة مخصص للعمال غير المسجلين بطريقة نظامية والذين يشغلون وظيفة في قطاع يحتاج إلى قوة عاملة.

وشرح جيرالد دارمانان الفكرة الرئيسية لخارطة الطريق هذه: “غدًا، إذا قال أجنبي في وضع غير نظامي”أريد أن أعمل في وظيفة تعاني من نقص”، يقترح وزير العمل إنشاء تصريح إقامة “وظيفة ناقصة”. وبالتالي سيحصل على حماية اجتماعية كافية”.

وتابع المتحدث ذاته قائلا “نود، لا سيما في المهن التي تعاني من نقص مثل البناء ، أن يطلب العامل المهاجر في وضع غير نظامي إمكانية البقاء في الإقليم دون المرور عبر صاحب العمل”.

ويأمل وزيرا الداخلية والعمل أن ينال هذا الإجراء ، إلى جانب إجراءات الترحيل إلى الحدود، موافقة اليمين عند وصول النص إلى مجلس الأمة.

وزير الداخلية الفرنسي يواصل حربه ضد البوركيني

يواصل وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، عزمه على منع ارتداء البوركيني في فرنسا، واصفا قرار سلطات مدينة غرونوبل، السماح للنساء بارتدائه في المسابح البلدية، بـ “المستفز والمعارض للقيم الفرنسية”.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرارلد دارمانان في شهر ماي 2022، أنه سيسعى إلى تغيير قرار اعتمدته مدينة غرونوبل، من شأنه أن يسمح للنساء بارتداء البوركيني في مسابح البلدية.

وغيرت مدينة غرونوبل الواقعة في جبال الألب قواعد استخدام المسابح العامة الاثنين للسماح بجميع أنواع ملابس السباحة وليس فقط ملابس السباحة التقليدية للنساء وسراويل الرجال القصيرة.

وبموجب قانون جديد لمكافحة “الانفصالية الإسلامية” أقره البرلمان عام 2021، يمكن للحكومة الطعن في القرارات التي تشتبه في أنها تقوض التقاليد العلمانية الصارمة في فرنسا والتي تهدف إلى فصل الأديان عن الدولة.

وأثير الجدل حول ملابس السباحة مع أولى محاولات عدد من رؤساء البلديات في جنوب فرنسا لحظر البوركيني على شواطئ البحر الأبيض المتوسط في صيف 2016. وألغيت القيود في النهاية لاعتبارها تمييزية.

من جانبه، دافع إريك بيول، رئيس بلدية غرونوبل، وهو أحد أبرز السياسيين الخضر في البلاد ويقود ائتلافا يساريا واسعا، عن تحرك البلدية باعتباره انتصارا. وقال لإذاعة “آر إم سي” الإثنين إن “كل ما نريده هو أن يتمكن الرجال والنساء من ارتداء ما يريدون”.

وأضاف بيول: “أريد أن تكون المرأة المسلمة قادرة على ممارسة دينها أو تغييره … وأود أن تكون قادرة على السباحة. أريدهن أن يكن أقل عرضة لمطالبتهن بارتداء ملابس بطريقة ما أو بأخرى”.

وليست غرونوبل أول مدينة فرنسية تغير قواعدها. إذ قامت مدينة رين في شمال غرب البلاد بهدوء بتحديث لوائح المسابح في عام 2019 للسماح بارتداء البوركيني وأنواع أخرى من ملابس السباحة.

الحرية في فرنسا.. حلال على “مجتمع الميم” حرام على “مرتديات البوركيني”

لم يخف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين سعيه لمنع ارتداء لباس السباحة المحتشم، المعروف باسم “البوركيني”. عقب إصدار مدينة غرونوبل قرارا يسمح للنساء بارتدائه في المسابح البلدية.

وأعلن رئيس بلدية مدينة غرونوبل إريك بيول، وهو ينتمي إلى حزب الخضر الفرنسي، عن تغيير قواعد استخدام المسابح العامة في المنطقة. للسماح بجميع أنواع ملابس السباحة.

لكن الوزير دارمانين اعتبر ذلك مخالفا لما يسمّيه “القيم الفرنسية”، متّهما المسؤول المحلي في غرونوبل عبر تغريدة على تويتر بـ”مخالفة اللائكية”.

يحدث هذا في الوقت الذي يتغنّى فيه رئيس البلاد المنتخب لولاية جديدة إيمانويل ماكرون، بالدفاع عن حريّات سكان فرنسا في الشذوذ الجنسي.

وقال ماكرون في تغريدة على تويتر يوم الثلاثاء:”رهاب المثلية، ورهاب المتحوّلين جنسيا، ورهاب ثنائيي الجنس، يضرب (في المجتمع)”.

وأضاف:”أنا إلى جانب هؤلاء الضحايا الذين يناضلون من أجل المساواة وحقوق الإنسان”، متابعا:”الكلّ حرّ في أن يكون ما يريد”.