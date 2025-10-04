بطاقة استيعاب قدرها 10 آلاف متر مكعب.. تدشين أول مجمع تبريد في غرداية

أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين مهدي وليد، رفقة والي الولاية أبي نوار عبد الله، على تدشين مجمع التبريد للتخزين والتوزيع بمنطقة واد نشو ببلدية غرداية.

ويُعد هذا المشروع الأول من نوعه على مستوى الولاية بطاقة استيعاب تبلغ 10.000 متر مكعب، حيث يشكل إضافة نوعية لمنظومة التخزين والتوزيع الفلاحي، بما يساهم في تحسين شروط حفظ المنتوجات، استقرار الأسعار، ودعم سلاسل التموين الوطنية.

المجمع مجهز بأحدث تقنيات التبريد والحفظ، ويضم هياكل إدارية وخدماتية وتقنية متكاملة، أنجزت وفق معايير الجودة والسلامة، في خطوة تعكس الرؤية الطموحة لتحديث القطاع الفلاحي وتعزيز مردوديته الاقتصادية.