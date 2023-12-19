بطاقة الشفاء الجديدة.. بيان هام من صندوق التأمينات الاجتماعية

أعلن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء إلى عناية المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم، غير المصابين بأمراض مزمنة عن بداية الاستفادة من خدمات بطاقة الشفاء الجديدة.

وأفاد الصندوق في بيان له، أنه وابتداء من الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، يمكن الاستفادة من الأدوية في إطار نظام الدفع من قبل الغير بواسطة بطاقة الشفاء بنسختيها في حدود مبلغ قدره 5000 د.ج.

وكان وزير العمل فيصل بن طالب قد أعلن خلال نزوله ضيفاً الأسبوع الماضي على التلفزيون العمومي، أنه من خلال إطلاق النسخة الجديدة من بطاقة الشفاء، سيتم رفع التعويضات من 3 آلاف إلى 5 آلاف دينار.