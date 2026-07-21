بطاقة 50 ألف طن سنوياً.. تدشين وحدة لإنتاج وتثمين السيلستين ببجاية

أشرفت كاتبة الدولة لدى وزير المناجم والصناعة المنجمية، المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر، على تدشين وحدة إنتاج وتثمين مادة السيلستين التابعة لمجمع “الإخوة زرقون” ببني منصور (ولاية بجاية)، مؤكدة أن المشروع يمثل استثماراً صناعياً منجمياً مهماً يندرج ضمن جهود الدولة لتنويع الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات، وتعزيز الإنتاج المحلي، وفتح آفاق جديدة للتصدير.

وأكدت بكير طافر، خلال مراسم التدشين، أن هذا المشروع يعكس الأهمية التي توليها الدولة لقطاع المناجم باعتباره أحد المحاور الاستراتيجية الوطنية، مشيرة إلى أنه يجسد توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى بلورة رؤية متكاملة تمنح دفعاً جديداً لحركية الاقتصاد الوطني، من خلال مرافقة القطاع الخاص كشريك استراتيجي وفعال إلى جانب القطاع العام، بما يسهم في بعث النشاط المنجمي، وتحقيق التنوع الاقتصادي، والتقليص التدريجي من الاستيراد.

وأوضحت أن مادة السيلستين تعد من المعادن الاستراتيجية الحيوية، نظراً لدخولها في العديد من الصناعات الدقيقة، من بينها الصناعات الإلكترونية، وصناعة الزجاج، والصناعات الكيميائية.

وأبرزت كاتبة الدولة الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشروع، مشيرة إلى أنه سيسهم في استحداث 50 منصب عمل مباشر، إلى جانب مناصب أخرى غير مباشرة، بما يدعم التنمية المحلية ويوفر فرصاً جديدة لفائدة شباب المنطقة.

وأضافت أن الوحدة تستهدف إنتاج 50 ألف طن سنوياً، وهو ما سيمكن من تغطية احتياجات السوق الوطنية وفتح آفاق واسعة لتصدير هذه المادة إلى الأسواق الدولية، معتبرة أن المشروع يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المعادن الاستراتيجية.

كما أكدت التزام الدولة بمرافقة وتشجيع المستثمرين، من خلال التحفيزات والتسهيلات التي يتضمنها قانون المناجم الجديد وقانون الاستثمار، مشيدة باستثمار مجمع “الإخوة زرقون” الذي قالت إنه سيسهم في تثمين الموارد الطبيعية وفق المعايير البيئية والتكنولوجية الحديثة.