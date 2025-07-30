بطاقية مكونات السيارات جاهزة.. والمصنعون ملزمون بالإدماج

أودعتها بورصة المناولة بوزارة الصناعة في انتظار الاعتماد الرسمي

وفد “شيري” يعاين مصانع جزائرية للتعرّف على الأجزاء المنتجة محليا

سلمت بورصة المناولة والشراكة البطاقية الوطنية لمكوّنات السيارات إلى وزارة الصناعة، في خطوة تمهيدية لإطلاق مرحلة جديدة من صناعة السيارات محليا، مع العلم أن هذه البطاقية تحدّد القطع المنتجة في الجزائر والتي سيكون مصنّعو السيارات الجدد ملزمين بالتقيّد بها لرفع نسبة الإدماج، وفقا لأوامر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في تصريحاته الأخيرة للصحافة.

وحسب بورصة المناولة والشراكة للوسط، تم مؤخرا استكمال إعداد البطاقية الوطنية لقطع الغيار وأجزاء السيارات المصنعة محليا بعد أسابيع من الاجتماعات، وتم تسليمها لوزير الصناعة للإطلاع والمعاينة والتدقيق.

وتندرج هذه الخطوة ضمن الإستراتيجية الجديدة التي تعمل عليها الوزارة بالتنسيق مع بورصة المناولة وعدة شركاء مهنيين وهيئات قطاعية وأرباب عمل، لإعادة بعث صناعة السيارات في الجزائر وفق رؤية أكثر نجاعة ونسبة إدماج تصل إلى 40 بالمائة.

وتتضمّن البطاقية قائمة دقيقة بالقطع المنتجة محليا، أبرزها الكوابل، صفائح المكابح، القطع البلاستيكية، العجلات، المقاعد، البطاريات، قطع العادم، أجهزة التبريد “الرادياتور”، الزجاج الأمامي والنوافذ، إضافة إلى بعض القطع الحديدية، غير أن حوالي 30 بالمائة من المتعاملين، خصوصا في ولايات الشرق والغرب، لم يحدّدوا بعد الأصناف التي ينتجونها، ما يبقي الملف في انتظار استكمال الردود قبل الانتقال إلى المرحلة التالية التي تتمثل في الإعلان الرسمي عن الشركات المعتمدة في مجال المناولة.

وأكد رئيس بورصة المناولة والشراكة للوسط، عزيوز العايب، في إفادة لـ”الشروق”، أن البدء الفعلي في تصنيع السيارات محليا من طرف العلامات المعتمدة، مع مرافقة من شركات المناولة، قد يسمح برفع نسبة الإدماج إلى 40 بالمائة، تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في تصريحه الإعلامي الأخير، أين حثّ على صناعة سيارات حقيقية، مع نسبة إدماج معتبرة، غير أن منتجي قطع الغيار لا يزالون يبحثون عن “الحجم” المطلوب للإقلاع، إذ أنهم حاليا يموّنون مصنعا واحدا فقط، وهو مصنع “فيات”، ما اعتبروه غير كاف لدفعهم إلى توسيع الإنتاج أو الاستثمار أكثر، فحتى يكون الاستثمار في المناولة مجديا، يجب أن يتواكب مع استثمارات فعلية في مجال التصنيع النهائي للسيارات.

وفي هذا السياق، يقوم وفد من مجموعة “شيري” الصينية حاليا بزيارة عمل إلى الجزائر، مثلما يكشفه العايب، شملت محطات إنتاج البطاريات والزجاج “الأمامي والواقي والمصفّح” وبعض المصانع التي تنتج قطعا جاهزة للدمج، وقد تم عرض ما هو متوفر محليا للوفد الذي أبدى استعدادا للتصنيع في الجزائر بمجرد حصوله على الاعتماد.

بالمقابل، تم إبلاغه بأن بعض القطع غير متوفرة محليا، ويمكن الاستثمار فيها لإنتاجها في الجزائر مثل الإنارة، سواء بشكل مستقل أو بشراكة مع مؤسسات جزائرية، وهو ما تتيحه السلطات الجزائرية وفق مزايا مختلفة.

وأشار العايب إلى أن أعلى مراحل تصنيع قطع الغيار هي إنتاج المحركات، وهي مرحلة مختلفة تتطلب تكنولوجيا عالية وخبرة متخصّصة، نظرا لأن كل علامة تملك محركها الخاص، حيث تبقى عملية مؤجلة في الجزائر، ومع ذلك، يمكن في المرحلة الحالية الانطلاق في إنتاج “الإكسسوارات” كخطوة أولى.

ولم تكن “شيري” وحدها التي زارت الجزائر للإطلاع على حجم إنتاج قطع الغيار والمعدات وأجزاء السيارات تمهيدا لانطلاق مصنعها محليا، فوفود من “هيونداي” الكورية وقبلها “جيلي” الصينية أيضا سبق أن زارت الجزائر قبل أشهر وأعربت عن رغبتها في التصنيع، وتعرفت عبر بورصة المناولة على القدرات المحلية وما يمكن تموينها به، مع العلم أنه ينتظر أن يواصل وفد “شيري” زيارته ببرمجة محطة في وهران، للإطلاع على منتجي كوابل السيارات والمقاعد.