“بطاقية وطنية” جديدة لتسيير منحة التمدرس الخاصة

الولاة لمرافقة مصالح التضامن الوطني في تسديدها

أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ولاة الجمهورية، بأهمية السهر على مرافقة مصالح قطاع التضامن الوطني المختصة، للتكفل بصرف المنحة المدرسية الخاصة، والمقدرة قيمتها المالية بـ5 آلاف دينار، لفائدة مستحقيها من التلاميذ.

وأعلنت في هذا الصدد عن استحداث “بطاقية وطنية” جديدة لدى وكالة التنمية الاجتماعية، لتسيير هذه الإعانة المالية، لأجل رقمنة العملية من جهة، ومن جهة ثانية لحماية المال العام من الاستخدام السيئ ومن الاختلاسات وبالتالي ضمان وصول الأموال إلى المستفيدين في ظروف جيدة وفي آجال قانونية محددة سلفا.

وفي إرسال وزاري صادر عنها بتاريخ 30 جوان الفارط تحت رقم 7999، وبناء على المراسلة رقم 1799 المؤرخة في 09 جوان 2025، وجه الأمين العام للوزارة الوصية، تعليمات إلى ولاة الجمهورية، يحثهم من خلالها على أهمية الحرص على مرافقة مصالح قطاع التضامن الوطني، للتكفل بمهمة تسديد المنحة المدرسية الخاصة، بعد الدراسة والتدقيق في الملفات.

وذلك من خلال تدعيم مصالح وكالة التنمية الاجتماعية على مستوى البلدية، حسب الامكانيات المتاحة، بالموارد المادية وكذا البشرية ذات الخبرة اللازمة، قصد المساعدة في إدراج بيانات طالبي الاستفادة من هذه المنحة في “البطاقية الرقمية” المستحدثة لدى قطاع التضامن الوطني من جهة، ومن جهة ثانية لضمان وصول هذه الإعانات المالية إلى مستحقيها في الآجال القانونية المحددة سابقا وفي ظروف جيدة، تجسيدا لمبدأ التكافل الاجتماعي الذي يحرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على المحافظة عليه دون إسقاط أو إلغاء.

وبناء على المرسوم التنفيذي الجديد رقم 25-168 المؤرخ في 22 جوان 2025، ويتعلق بالمنحة المدرسية الخاصة ويحدد شروط وكيفيات منحها، لفتت الوزارة إلى أن قطاع التضامن الوطني سيتولى، ابتداء من السنة الدراسية المقبلة 2025-2026، التكفل بتأطير عملية منح وصرف المنحة المدرسية الخاصة (5000 دينار) لفائدة التلاميذ المعنيين، والمسجلين بصفة نظامية بمؤسسات التربية والتعليم العمومية أو بمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة.

وفي نفس السياق، أشارت الوزارة الوصية إلى أنه عملا بأحكام المادة 06 من المرسوم المشار إليه سلفا، إلى أنه تم استحداث لدى وكالة التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني “بطاقية وطنية” لتسيير المنحة المدرسية الخاصة ورقمنتها، والتي يتم تنصيبها بالمكتب التقني السامي للوكالة على مستوى البلدية.