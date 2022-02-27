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بطريقة لطيفة ومؤثرة.. توأم من أوزباكستان يدعو للسلام بين روسيا وأوكرانيا (فيديو)

نادية شريف
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بطريقة لطيفة ومؤثرة.. توأم من أوزباكستان يدعو للسلام بين روسيا وأوكرانيا (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لتوأم من أوزباكستان يدعو إلى السلام بين روسيا وأوكرانيا بطريقة لطيفة ومؤثرة.

وبحسب ما أفاد موقع الجزيرة نت فقد حقق الفيديو، المنشور، الخميس، عبر حساب الطفلين (عمر وعثمان) على إنستغرام والذي تديره والدتهما ويتابعه 166 ألف شخص مشاهدات مليونية.

رُسِم على خدّ الطفل الأول علم روسيا وعلى خدّ الآخر علم أوكرانيا، ويبدأ الفيديو بتعبيرات وجه غاضبة، ثم ينتهي بابتسامة تشبه الانفراج واحتضان أحدهما للآخر دلالةً على عودة السلام بينهما.

وعلّقت والدة الطفلين على الفيديو الذي حصد قرابة 3 ملايين مشاهدة، والذي يظهر توسل الطفلين بطريقة مؤثرة لوقف الحرب، بالقول “حفظ الله الجميع”.

وقال نشطاء إن الأطفال يعلمون دائما كيف يجعلون العالم أفضل.

وشارك أحد الحسابات الخاصة بمقاطع الأطفال حول العالم ويتابعه أكثر من 9 ملايين شخص، فيديو الطفلين التوأمين معلقًا عليه بوسم (أوقفوا الحرب) فحصد قرابة مليونَي مشاهدة وأكثر من 135 ألف إعجاب.

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