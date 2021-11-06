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رياضة

بطريقته.. سليماني يرد على سخرية الفرنسيين

الشروق الرياضي
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بطريقته.. سليماني يرد على سخرية الفرنسيين

رد الدولي الجزائري إسلام سليماني مهاجم ليون الفرنسي بطريقته الخاصة على تعرضه لـ”السخرية” من طرف أحد الإعلاميين. وكان أحد الإعلاميين الفرنسيين قد سخر من سليماني بسبب الفرصة السهلة التي أضاعها خلال مواجهة سبارتا براغ التشيكي في الدوري الأوروبي والتي انتهت بفوز فريقه 3-0، رغم أنه عوضها فيما بعد بتسجيل ثنائية رائعة.

وتحدث مهاجم المنتخب الوطني للقناة الرسمية لناديه ضاحكا بخصوص ما حدث في الكرة التي ضيعها وجها لوجه أمام حارس المرمى: “هذا الأمر يحدث لأي مهاجم في العالم، ربما كان من الأجدر أن أراوغ الحارس مثلما فعلت في لقطة الهدف الأول”.

وواصل حديثه عما ضيعه قائلا: “على كل حال تضييعي لمجرد فرصة لم يؤثر علي تماما، وكنت مركزا على تسجيل أول كرة تتاح لي، وهو ما نجحت فيه بعدها، وأنا سعيد جدا خاصة بهدفي الأول نظرا للطريقة التي تعاملت بها مع حارس المنافس، ومساهمتي بشكل فعال في ضماننا التأهل للدور القادم”.

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