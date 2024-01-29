بطلان شرفيان في القسم الثاني

التشكيل الأساسي لِرائد القبة في مواجهة المُضيّف أمل الأربعاء.

فاز ناديان بِاللّقب الشتوي الشرفي، في اختتام فعّاليات مرحلة ذهاب بطولة القسم الثاني لِكرة القدم.

وانْتُظمت أطوار الجولة الـ 15 عن الفوجَين، بعد ظهيرة الأحد الماضي.

وفي مجموعة “وسط- شرق”، تصدّر اللائحة أولمبيك أقبو، بعد فوزه خارج القواعد (0-1) على اتحاد خميس الخشنة.

ويجمع أولمبيك أقبو 38 نقطة في الصّدارة، مُتقدّما عن الوصيف فريق مولودية باتنة بِفارق 7 نقاط.

وتسيّد رائد القبة لائحة ترتيب مجموعة “وسط- غرب”، بعد تعادله سلبا خارج القواعد مع أمل الأربعاء.

ويحوز رائد القبة 34 نقطة في الرّيادة، مُتقدّما بِفارق نُقطتَين عن الوصيف ترجي مستغانم.

في الجولة الـ 16 أو المشهد الأوّل من مرحلة الإيّاب، المُبرمجة مقابلاتها في الـ 16 من فيفري المقبل. يستضيف أولمبيك أقبو فريق شباب باتنة، صاحب المركز الثالث بِرصيد 28 نقطة. ويلعب رائد القبة بِميدانه مع فريق جمعية وهران، الذي يتموقع ثامنا بِرصيد 19 نقطة.

وبعد 30 جولة، يصعد رائد كلّ فوج إلى بطولة القسم الوطني الأوّل.