بطلب فرنسي.. حفتر يخرج مئات المرتزقة الموالين له من ليبيا

أفادت مصادر عسكرية موالية لحفتر، أن 300 من “المرتزقة والمقاتلين الأجانب” الناشطين في مناطق يسيطر عليها خليفة حفتر سيتم إخراجهم كدفعة أولى من ليبيا بناء على طلب فرنسا.

وقالت قيادة ما يسمى “القوات المسلحة العربية الليبية”الموالية لحفتر، الخميس، في بيان لها إنها قررت إخراج هؤلاء “في إطار مبادرة عملية” على أن “يتم التنسيق المباشر مع بعثة الأمم المتحدة أثناء عملية نقل المقاتلين إلى دولهم”.

وأوضحت وكالة فرانس برس أن ممثلي حفتر أوضحوا أن هذه الخطوة تشكل “استثناء من شرط الخروج المتزامن والمتوازن الذي تم الاتفاق عليه بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة في خطتها لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”، من دون أن يحددوا جنسياتهم .

ويأتي إعلان ذلك بالتزامن مع مؤتمر دولي حول ليبيا ينظمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس تشجيعا على إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم.