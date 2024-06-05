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رياضة

بطل ألمانيا يُريد جلب غويري

علي بهلولي
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بطل ألمانيا يُريد جلب غويري
ح.م

بات اللاعب الدولي الجزائري أمين غويري، الأربعاء، مطلوبا لدى نادي بايرن ليفركوزن الألماني.

وتُبدى إدارة نادي بايرن ليفركوزن تحمّسا للاستفادة من خدمات غويري (24 سنة)، الذي يرتبط مع فريق ران الفرنسي بِعقد، تنقضي مدّته في صيف 2027. فيما تبلغ قيمته المالية في سوق التحويلات مبلغ 25 مليون أورو.

واستنادا إلى موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، فإن مسؤولي نادي لايبزيغ الألماني يرغبون بِدورهم في جلب الدولي الجزائري هذه الصائفة.

وأحرز بايرن ليفركوزن في الموسم الحالي لقب بطولة ألمانيا وكأس هذا البلد، وتموقع لايبزيغ رابعا. وكلا الناديين سيلعبان رابطة أبطال أوروبا طبعة 2024-2025.

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